Rechte von Homosexuellen : In Singapur ist Sex zwischen Männern bald legal

Singapur will Sex zwischen Männern in Zukunft nicht mehr unter Strafe stellen. Wie Ministerpräsident Lee Hsien Loong am Sonntag in einer Fernsehansprache ankündigte, soll das entsprechende Gesetz aufgehoben werden. Aktivisten für die Rechte von Homosexuellen fordern schon seit Langem die Abschaffung des entsprechenden Paragrafen 377A im Strafgesetzbuch, der noch aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft stammt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Seit etwa 15 Jahren war das Gesetz ohnehin nicht mehr angewandt worden. „Obwohl Singapur weitestgehend immer noch eine konservative Gesellschaft ist, werden Homosexuelle in Singapur mehr akzeptiert, insbesondere unter jüngeren Singapurern“, sagte der Ministerpräsident. Dabei gebe es zwar unterschiedliche Meinungen, aber die meisten Singapurer seien mittlerweile der Ansicht, dass die sexuelle Orientierung einer Person ihre Privatsache sei und einvernehmlicher Sex zwischen Männern nicht strafbar sein sollte.

Frauen nicht betroffen

Homosexuelle seien wie überall auch in Singapur ein Teil der Gesellschaft, sagte Lee weiter. „Sie sind unsere singapurischen Mitbürger, unsere Kollegen, Freunde und Familienmitglieder. Sie wollen ihr Leben genauso leben, an der Gemeinschaft teilhaben und in vollem Maße zu Singapur beitragen“, sagte der Ministerpräsident. Es müsse ein Weg gefunden werden, die traditionellen Sitten der Gesellschaft und die Wünsche der Homosexuellen gleichzeitig zu respektieren und zu akzeptieren. Der Paragraf 377A spiegle die Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Normen der Zeit in den 1930er-Jahren wieder, in denen er erstmals eingeführt worden war. Der Paragraf sieht für „Akte grober Unanständigkeit“ zwischen Männern eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Ein entsprechendes Verbot für Sex zwischen Frauen gibt es in Singapur nicht.

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich das wissenschaftliche und medizinische Verständnis von Homosexualität verbessert, sagte Lee. Viele Länder in Asien hätten entsprechende Gesetze bereits abgeschafft. Der Ministerpräsident verwies außerdem darauf, dass ein Gericht im Fall einer Klage zu dem Schluss kommen könnte, dass der Paragraf gegen das Gleichheitsgebot in der Verfassung verstoße. Dem wolle die Regierung zuvorkommen. Im Februar hatte ein Gericht des südostasiatischen Stadtstaats nach einer Klage entschieden, dass der Paragraf nicht mehr durchsetzbar sei. Damit wuchs auch der Druck auf die Regierung, das Verbot abzuschaffen. Obwohl der Paragraf faktisch außer Kraft ist, empfinden Homosexuelle es als diskriminierend, dass er weiter existiert.

Die Ankündigung, die noch im Parlament bestätigt werden muss, soll Homosexuelle also rechtlich besserstellen, einer Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Singapur ereilte der Ministerpräsident eine deutliche Absage. „Sogar viele der Singapurer, die mit der Abschaffung des Paragrafen einverstanden sind, wollen an den bestehenden familiären und gesellschaftlichen Normen festhalten“, sagte Lee. Der Ministerpräsident kündigte daher an, dass die traditionelle Definition der Familie, als bestehend aus einem Mann und einer Frau, die zusammen ihre Kinder großziehen, in die Verfassung aufgenommen werden solle. Die Regierung wolle verhindern, dass sich die Gesellschaft entlang dieser Frage spalte und versuche deshalb, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Ansichten zu schaffen.

Mehr zum Thema 1/

Kritik an der Abschaffung des Paragrafen kam unter anderem von einigen Vertretern der christlichen Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften in Singapur. LGBTQ+-Gruppen, die mit großer Erleichterung auf die Ankündigung reagierten, kritisierten den Plan, die Familien-Definition in das Grundgesetz aufzunehmen. Damit werde die fortgesetzte Diskriminierung von Homosexuellen in der Verfassung verankert.