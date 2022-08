Denkmalsturz in Lettland : Die sowjetischen „Befreier“ verschwinden aus Riga

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich die Stimmung in Lettland schnell gegen das sowjetische Kriegerdenkmal in der Hauptstadt gewandt. Nun wird es abgerissen. Innenpolitisch ist das heikel.

Ende eines Denkmals: Mit schwerem Gerät wurden am Dienstag die Skulpturen sowjetischer Soldaten am „Befreierdenkmal“ in Riga abgebaut Bild: EPA

Der 79 Meter hohe Obelisk des „Denkmals für die Befreier Sowjetlettlands“ war in der lettischen Hauptstadt Riga weithin zu sehen. Nun verschwindet er: Am Donnerstag haben Bauarbeiter mit seiner Demontage begonnen, nachdem an den beiden Tagen zuvor die Skulpturen rechts und links von ihm abgebaut worden sind – eine Gruppe sowjetischer Soldaten und eine Frauenfigur, die „Mutter Heimat“ symbolisieren sollte. Der lettische Staatspräsident Egils Levits sagte am Donnerstag, das Denkmal stehe in Widerspruch zu Lettlands Werten, weil es die sowjetische Okkupation verherrliche. Russland droht Lettland wegen des Abbaus des Denkmals mit Gegenmaßnahmen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar fanden Forderungen nach Abriss des Denkmals in Lettland keine Mehrheit. Das änderte sich angesichts der Greueltaten der russischen Armee in der Ukraine im Frühjahr innerhalb weniger Wochen. Im Mai kündigte das Parlament jenen Artikel des lettisch-russischen Nachbarschaftsvertrags von 1994, in dem sich beide Seiten zum Schutz von Denkmälern verpflichtet hatten. Mitte Juni beschloss es ein Gesetz, zum Abriss aller sowjetischen Denkmäler in Lettland.

Unterschiedliche Geschichtsbilder in Lettland

Der Abbau dieses Denkmals ist politisch heikel, weil sich an ihm die unterschiedlichen Geschichtsbilder der Letten und der großen russischsprachigen Bevölkerungsgruppe manifestieren. Während aus lettischer Sicht 1945 die deutsche durch die sowjetische Okkupation abgelöst wurde, in deren Folge Zehntausende nach Sibirien deportiert wurden, begingen jedes Jahr zehntausende Russischsprachige in Riga den Jahrestag des Kriegsendes als „Tag des Sieges“, indem sie Blumen zu dem „Befreierdenkmal“ brachten. Zu Protesten gegen den Abbau versammelten sich indes nur einige Dutzend Menschen, insgesamt 27 Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Auch in Litauen und Estland wurde angesichts des Kriegs in der Ukraine mit dem Abbau sowjetischer Kriegsdenkmäler begonnen. Nachdem in Estland vorige Woche in Narva an der Grenze zu Russland ein sowjetischer T-34-Panzer von seinem Denkmal-Sockel geholt und in ein Museum gebracht wurde, war das Land massiven Cyberattacken ausgesetzt. Die Versetzung eines sowjetischen Kriegerdenkmals aus dem Zentrum der estnischen Hauptstadt Tallinn in einen Friedhof hatte im Mai 2007 zu Unruhen mit mehr als hundert Verletzten und einem Toten geführt.