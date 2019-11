Es begann in Qom : Wo Chomeini die Revolution ins Rollen brachte

Aus einem Fenster in der Stadt Qom hielt der iranische Revolutionführer Ajatollah Chomeini seine ersten politischen Reden. Viele junge Studenten eifern ihm in dem schiitischen Pilgerort nach.

Schiitisches Heiligtum: Das Grab der „reinen Fatima“ in Qom zieht Pilger aus vielen Ländern an. Bild: Helmut Fricke

Kein Ort ist so sehr mit der iranischen Revolution von 1979 verwoben wie diese zwanzig Quadratmeter. Ajatollah Chomeini hatte in dem kleinen Studierzimmer über Jahre seine besten Schüler und engsten Vertrauten um sich geschart. Sie waren es, die zunächst die Revolution vorangetrieben haben und später die Islamische Republik Iran prägen sollten. Am großen Fenster des Zimmers sitzend, mit Blick in den Innenhof seines unauffälligen Hauses in Qom, hatte Chomeini auch die Reden gehalten, die im Rückblick als der Auftakt seiner Revolution gelten. Der schmucklose Raum ist mit nichts anderem als einem Teppich ausgelegt. In der Wandnische stehen einige Bücher, Dekorationen sucht man vergebens.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

„Chomeini saß stets in der Mitte der Längswand, seine Schüler nahmen im Halbkreis um ihn Platz, wie er im Schneidersitz“, erinnert sich Mohammad Reza Irawani. Er leitet heute das zu einem Museum umgewandelte Wohnhaus des Revolutionsführers, das Bait-e Emam. Chomeini hatte sich meistens in diesem Raum aufgehalten, als er von 1945 bis 1964 in Qom gelebt hatte. Er lehrte am theologischen Seminar der Stadt, der Feyziyeh, islamisches Recht. Zu Hause aber unterwies er einen kleinen Zirkel seiner wichtigsten Schüler. Zu ihnen gehörten etwa sein Nachfolger Ali Chamenei, der spätere Präsident Ali Akbar Haschemi Rafsandschani sowie Morteza Motahhari, der 1979 bei einem Anschlag getötet wurde, und Mohammad Beheschti, der gefürchtete Oberste Richter, der 1981 ein Attentat nicht überlebte.

Aus dem Fenster gegen den Schah

„An diesem Fenster brachte Chomeini mit zwei Reden die Revolution ins Rollen“, sagt Irawani. Zum ersten Mal rief Chomeini am 22. März 1963, damals war er 61 Jahre alt, seine im Innenhof versammelten Anhänger auf, sich gegen den Schah und „die Herrschaft der Verbrecher“ zu erheben. Seine Ansprache wurde über Lautsprecher in die umliegenden Gassen übertragen. Danach wurde er zum ersten Mal verhaftet. Nach Protesten wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 28. Oktober 1964 wandte sich Chomeini am selben Fenster wieder an seine Anhänger. Er rief: „Amerika ist die Quelle unserer Probleme, Israel ist die Quelle unserer Probleme.“ Er nannte den Schah und dessen Regierung „amerikanische Laien“ und wünschte die „Vernichtung aller, die dieses Land, den Islam und den Koran verraten“.

Chomeini wurde danach verhaftet und abgeschoben, erst in die Türkei, dann nach Nadschaf im Irak. Irawani sagt, das Haus sei zu Lebzeiten sein einziger Besitz gewesen. Später übernahm es eine seiner Töchter. Nach Qom war Chomeini bereits 1922 gekommen, als Student. Er schrieb sich im führenden theologischen Seminar Irans ein. Auch in der Feyziyeh wird an ihn erinnert. Auf zwei Stockwerken gruppieren sich die Seminarräume und Wohnzimmer der Studenten um den weiten Innenhof. Bis heute wird das „Zimmer 30“ nicht mehr vergeben. In ihm hatte Chomeini als Student gelebt. Als Dozent agitierte er auch hier gegen den Schah. Am 3. Juni 1963 stieg er im Innenhof die Stufen zum Liwan hoch, dem zum Hof hin offenen Raum, und hielt eine Brandrede gegen den „Tyrannen unserer Zeit“. Als Sprachrohr der Großgrundbesitzer, zu denen die religiösen Stiftungen zählten, kritisierte Chomeini auch die Landreform des Schahs. Er wurde verhaftet und kam erst zehn Monate später nach Qom zurück.