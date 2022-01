Immunität dank Omikron? : In Österreich wackelt die Impfpflicht

Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP (blaue Krawatte) bei einer Pressekonferenz zur Krisenkoordination am 18. Dezember in Wien Bild: dpa

Am 1. Februar soll in Österreich eine Pflicht zur Covid-Impfung eingeführt werden. So hatten es Bund, Länder und Teile der Opposition im Dezember beschlossen, so sehen es auch zwei im Parlament vorliegende, noch nicht verabschiedete Gesetzentwürfe von Regierung und Koalition vor. Je näher das Datum rückt, desto mehr werden Zweifel laut, und zwar nicht nur bei den notorischen Kritikern von Impfung und Corona-Maßnahmen. Die Regierung hat dazu zuletzt keine klaren Aussagen getroffen, Andeutungen lassen Spekulationen zu. An diesem Donnerstag wollen Bundesregierung und Landeshauptleute darüber beraten, wie es angesichts der sich auch in Österreich stark aufbauenden Omi­kron-Welle weitergehen soll.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Aufsehen erregten Aussagen des Epidemiologen Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems, der gelegentlich als Berater der Regierung hinzugezogen worden ist, im ORF-Fernsehen. Er sprach sich dafür aus, die Frage der Impfpflicht im Licht der Omikron-Welle neu zu bewerten. Es sei zu erwarten, dass durch hohe Ansteckungszahlen ein bislang unerreichtes Ausmaß an Immunität in der Bevölkerung entstehen werde. Gartlehner deutete die Möglichkeit an, die Impfpflicht zu beschließen, aber vor einer Durchsetzung der vorgesehenen Sanktionen (was bislang von Mitte März an geplant ist) die Wirkung der Omikron-Welle zu analysieren.

„Impfpflicht bröckelt auf Bundesebene“

Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sagte laut „Kronen-Zeitung“, es sei zu spüren, dass die Impfpflicht „auf Bundesebene bröckelt“. Er verwies auch auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung, wenn ein „riesiger Verwaltungsapparat“ aufgebaut werden müsse, um Tausende Bescheide wegen Verletzung der Impfpflicht auszustellen, wobei man erst Jahre später wissen werde, „was der Verfassungsgerichtshof dazu sagt“.

Es zeigt sich, dass die Impfbereitschaft, die im Zuge des nach wie vor geltenden „Lockdowns für Ungeimpfte“ und der Ankündigung der Impfpflicht im November/Dezember gestiegen war, wieder deutlich sinkt. Zugleich steigen die Ansteckungszahlen. Ein offizielles Prognosekonsortium rechnet nach Angaben vom Mittwoch damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich binnen einer Woche auf bis zu 1400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner schnellt. Derzeit verfügen (nach Auslaufen der Gültigkeit einer einmaligen Johnson&Johnson-Impfung) 70,3 Prozent der Gesamtbevölkerung über ein gültiges Impfzertifikat.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte zu Weihnachten in einem Interview darauf hingewiesen, dass die Impfpflicht dann rechtlich halte, wenn das Ziel der Aufrechterhaltung der Gesundheitssysteme damit erreicht werden könne. Das sei „nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand“ der Fall. „Selbstverständlich werden wir permanent und auch nach Inkrafttreten anschauen müssen, ist die Impfung wirksam und kann sie auch schützen.“ Einen entsprechenden Passus zur laufenden Evaluierung gibt es in dem Gesetzentwurf.

Mehr zum Thema 1/

Dass Nehammer und Kogler sich für Impfanreize wie etwa die von der oppositionellen SPÖ vorgeschlagenen Gutscheine offen zeigten, wurde in einigen Spekulationen so gedeutet, dass sie über Alternativen nachdächten; doch hatten sie das ausdrücklich als Ergänzung, nicht Ersatz zur Impfpflicht erwähnt. Mückstein äußerte zuletzt via Twitter vor einer Sitzung einer Expertenkommission, „neue wissenschaftliche Daten“ sollten zeigen, wie es weitergehen müsse. Auch das konnte als Vorbereitung einer Kehrtwende gedeutet werden. Der FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickl, der sich als vehementer Kritiker von einschränkenden Corona-Maßnahmen profiliert, äußerte am Mittwoch unter Verweis auf Gartlehner und Edtstadler: „Die Impfung wirkt, aber sie wirkt nicht gut genug, um sie als alleinigen Ausweg aus der Krise per Gesetz vorschreiben zu können.“

Auch die „Sozialpartner“, also die in Kammern und Verbänden organisierten Arbeitnehmer- und Wirtschaftsvertreter, kritisieren das Vorgehen der Regierung. Die „Salzburger Nachrichten“ zitierten aus einem gemeinsamen Text, die „politischen Akteure“ hätten „einiges verabsäumt und keineswegs alle Mittel ausgeschöpft, um eine hohe Durchimpfung zu erreichen“. Die Politik solle beobachten, ob der mit der Impfpflicht verbundene Grundrechtseingriff noch verhältnismäßig sei „oder ob das Ziel auch mit gelinderen Mitteln erreicht werden kann“.