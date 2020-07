Österreich hebt Lockerung auf : Die Rückkehr der Masken

Seit Freitag gilt in Österreich wieder eine erweitere Maskenpflicht. So muss auf absehbare Zeit auch in Supermärkten und anderen Geschäften, ebenso wie in Bäckereien, Banken oder Postfilialen wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Zwischenzeitlich waren diese Vorschriften aufgehoben worden, und sofort ließ sich beobachten, wie auch und gerade ältere Menschen in Geschäften und Restaurants maskenlos auftraten, als sei die Pandemie vorbei. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, Taxis sowie bei im Wortsinne kundennahen Dienstleistungen, wie etwa in Friseurgeschäften oder Arztpraxen, war das Masketragen allerdings seit dem Frühjahr stets verpflichtend gewesen.

Nun soll es nicht nur in größerem Umfang wieder gelten, sondern auch stärker kontrolliert werden. Die Österreichischen Bundesbahnen kontrollieren außer Fahrkarten schon seit fünf Tagen auch wieder, ob die Passagiere angemessen verhüllt sind. Bisher sei die „Maskentragedisziplin“ der Fahrgäste sehr hoch, hieß es dazu am Freitag. Zwar müsse man Tag für Tag um die 4000 Personen ermahnen sowie in etwa fünfzig Fällen täglich Strafen verhängen, doch stünden dem „Zehntausende“ Kontrollen gegenüber.

Wieder auf der „roten Liste“

Österreichs Kultusministerin Susanne Raab hat sich unterdessen mit Vertretern der Kirchen auf ein „konsequentes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Gottesdienst in Regionen mit hohen Coronavirus-Infektionszahlen“ geeinigt. So sind in der Erzdiözese Wien fortan beim Aufenthalt in Kirchen Masken zu tragen. Mit den jüngsten Maßnahmen reagiert die türkis-grüne Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen in Österreich. Die Entwicklung hatte sogar dazu geführt, dass Österreich wegen der steigenden Zahlen wieder auf „rote Listen“ anderer EU-Mitgliedstaaten gelangte.

So hat Finnland reagiert und für Einreisende aus Österreich eine Quarantänepflicht eingeführt, die von Montag an in Kraft treten soll. Bisher gab es in der Alpenrepublik 20.214 positive Testergebnisse. In 711 Fällen starben Menschen an den Folgen des Coronavirus. Derzeit befinden sich um die 100 Personen aufgrund des Virus in stationärer Behandlung, 17 von ihnen auf Intensivstationen. Die meisten Neuinfektionen gab es zuletzt in Oberösterreich und Wien. Unklar ist derzeit noch, wie eine angekündigte Regelung für Rückkehrende aus Risikogebieten ausfallen wird. Sie hätte eigentlich ebenfalls am Freitag in Kraft treten sollen, wird jedoch derzeit noch juristisch geprüft.