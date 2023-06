Über Neapel gibt es viele Klischees: dreckig, laut, voll, kriminell, vulgär. Das sagen nicht nur die Deutschen, denen der Süden, bei aller Faszination, ja schnell zu viel ist. Das sagen auch viele Italiener. Die Neapolitaner allerdings lieben ihre Stadt. Kaum vorstellbar, dass es irgendwo einen ausgeprägteren Lokalpatriotismus gäbe. Überall zeigen riesige Graffitis die lokalen Helden: den berühmten Komiker Totò, den Fußballer Diego Maradona. In diesem Frühling, als sich abzeichnete, dass der SSC Neapel zum ersten Mal seit Langem wieder die italienische Fußball-Meisterschaft gewinnen könnte, strichen die Bewohner Hauswände und Pflastersteine blau-weiß. Auf einer Wand war zu lesen: „Es ist großartig, Neapolitaner zu sein.“

Großartig mag es sein, einfach ist es nicht. Weil die Klischees nicht nur Klischees sind und die Stadt tatsächlich ein Problem mit Dreck und Kriminalität hat. Voll ist sie auch. An keinem anderen Ort in Italien leben so viele Menschen auf so engem Raum. Das kann man an den Statistiken sehen, man kann aber auch einfach durch die Stadt spazieren und sich in den engen Gassen mit hupenden Rollerfahrern und Passanten um den Platz streiten.