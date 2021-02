Mögliche Truppenbewegung : In Myanmar wächst die Angst vor einer Eskalation

Trotz Warnungen vor möglicher Gewalt durch die Sicherheitskräfte haben in Myanmar am Mittwoch wieder zehntausende Menschen gegen die Machtübernahme des Militärs protestiert. Zuvor hatte das Regime die dritte Nacht in Folge den Internetzugang blockieren lassen. Im Zentrum von Myanmars größter Stadt Yangon versammelte sich trotzdem eine riesige Menschenmenge in der Nachbarschaft der bekannten Sule-Pagode. Manche Demonstranten marschierten mit Bauarbeiterhelmen und Signalwesten. Auch mehr Mönche schlossen sich der Protestbewegung an.

Der Protest ist kreativ. Einige Autofahrer simulierten einen Motorschaden und parkten ihre Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn. Damit legten sie den Verkehr lahm und blockierten den Weg für Fahrzeuge der Sicherheitskräfte. Das Militär hatte am Wochenende Panzerfahrzeuge und zusätzliche Truppen in die Städte gebracht.

Aung San Suu Kyis Zustand unbekannt

Die Proteste am Mittwoch waren die größten seit dem Beginn dieser Drohgebärden. Die Menschen fordern ein Ende der Militärherrschaft und die Freilassung Aung San Suu Kyis, die in der Hauptstadt Naypyidaw unter Hausarrest steht. Der Prozess gegen die Friedensnobelpreisträgerin, die als Staatsrätin die Zivilregierung Myanmars geführt hatte, hat überraschend schon am Dienstag begonnen und nicht wie angekündigt am Mittwoch.

Auch wurde nun noch eine zweite Klage gegen die 75 Jahre alte Politikerin eingereicht. Ihrem Anwalt zufolge werden ihr nun zusätzlich Verstöße gegen das Katastrophenschutzgesetz des Landes vorgeworfen, da sie die geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nicht eingehalten habe. Es ist ein Vorwurf, der zuvor schon gegen den ebenfalls festgenommenen Präsidenten Win Myint erhoben worden war.

Aung San Suu Kyi wird außerdem beschuldigt, gegen ein Import-Export-Gesetz verstoßen zu haben. Während einer Hausdurchsuchung sollen bei ihr Handfunkgeräte gefunden worden sein, die womöglich nicht ordnungsgemäß registriert waren. Beiden Politikern drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.

Über ihren derzeitigen Zustand ist nichts bekannt. Seit ihrer Festnahme am 1. Februar hat die Staatsrätin nicht mit der Außenwelt kommunizieren können. Ein Sprecher des Militärs hatte nur mitgeteilt, dass sie gesund sei und es ihr gutgehe. Ihr Anwalt hatte von der Anhörung am Dienstag selbst erst in letzter Minute erfahren und konnte sie nicht vertreten. Zudem durfte er seine Mandantin bisher nicht persönlich treffen. Ihm zufolge ist die nächste Anhörung in dem Verfahren für den 1. März geplant.

Der UN-Sonderberichterstatter für Myanmar, Tom Andrews, warnte vor einer möglichen Eskalation am Mittwoch. Er befürchte, dass das Potential für Gewalt nun größer sei als bisher seit der Machtübernahme am 1. Februar. Er habe Informationen erhalten, wonach Soldaten aus den umliegenden Regionen nach Yangon geschickt worden seien. „In der Vergangenheit gingen derartige Truppenbewegungen Morden, dem Verschwinden von Menschen und Festnahmen in großem Ausmaß voraus“, warnte Andrews in einer Stellungnahme vom Dienstag. Er habe große Angst, dass die Massenproteste und das Zusammenziehen von Truppen darauf hinausführten, dass das Militär „noch schwerere Verbrechen“ an der Bevölkerung von Myanmar begehen könnte.

Der Sonderberichterstatter stärkte der Demonstrationsbewegung den Rücken. „Viele aufgebrachte Bürger Myanmars werden heute in Yangon unterwegs sein um sich gegen die Junta und ihren Scheinprozess gegen Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint zu stellen“, schrieb er auf Twitter. „Die Welt marschiert heute mit Euch!“, schrieb Andrews. In den vergangenen Tagen hatten die zunehmenden Verhaftungen und nächtlichen Entführungen von Aktivisten und Politikern, sowie das Vorgehen gegen Demonstranten mit Wasserwerfern, Gummigeschossen und wohl auch scharfer Munition die Sorgen geweckt, dass das Militär die Proteste gewaltsam niederschlagen könnte.