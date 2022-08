5 Jahre Rohingya-Vertreibung : Heute ist niemand mehr sicher in Myanmar

Unter dem Militärregime in Myanmar ist es selbst für ehemalige Diplomaten nicht mehr sicher. Lokalen Presseberichten vom Donnerstag zufolge hat die Polizei dort eine frühere britische Botschafterin festgenommen. Vicky Bowman, die von 2002 bis 2006 die Vertreterin ihres Heimatstaates in Myanmar war, kennt das Land seit Jahrzehnten. Sie lebte dort mit ihrem Ehemann, dem bekannten myanmarischen Künstler Htein Lin. Unklar war, ob auch der Ehemann, der als politischer Häftling schon von 1998 bis 2004 im Gefängnis gesessen hatte, festgenommen wurde. Einem Bericht zufolge waren die beiden schon auf dem Weg ins berüchtigte Insein-Gefängnis in Yangon. Die Agentur Reuters zitierte einen Hinweisgeber, wonach den beiden Einwanderungsdelikte vorgeworfen werden.

Bowman leitete zuletzt das Myanmar Centre for Responsible Business, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für ethisch verantwortungsvolles Handeln in der Geschäftswelt engagiert. Sie soll sich aber nicht zu aktuellen politischen Entwicklungen in Myanmar geäußert haben. Vor etwa acht Jahren hatte ihr Ehemann der F.A.Z. gesagt, er bleibe ein politischer Künstler. „Ich habe kein Interesse, schöne Frauen, Blumen und wundervolle Landschaften zu malen“, sagte er. Es war eine Zeit des Aufbruchs, nachdem das Militärregime die Öffnung vorangetrieben und freie Wahlen erlaubt hatte. Htein glaubte damals nicht, dass die Diktatur zurückkehren würde. Er warnte aber vor Rückschlägen. „Wir müssen darauf aufpassen, dass sie in die richtige Richtung gehen“, sagte Htein.

Eine Million Flüchtlinge in Bangladesch

Vor eineinhalb Jahren hatte das Militär in einem Staatsstreich die Macht wieder an sich gerissen, den Präsidenten Win Myint und die Staatsrätin Aung San Suu Kyi verhaftet. Damals war auch der australische Wirtschaftsberater Suu Kyis, Sean Turnell, in Haft genommen worden. So wie Suu Kyi wird auch Turnell nun der Prozess gemacht. Schon im Juli war außerdem der britische Top-Diplomat Pete Vowles von der Junta gezwungen worden, das Land zu verlassen. Vowles hatte sich geweigert, sein Beglaubigungsschreiben als Botschafter zu übergeben, um dem Regime keine Legitimation zu geben. Er war deshalb nur als vorübergehender Geschäftsträger der Botschaft gemeldet worden.

Die britische Regierung hat am Donnerstag auch neue Sanktionen gegen Unternehmen mit Militärverbindungen angekündigt. Anlass dafür war der fünfte Jahrestag des Beginns der Gewaltwelle gegen die Rohingya, die zur Vertreibung von 750.000 Angehörigen dieser muslimische Bevölkerungsgruppe nach Bangladesch geführt hat. Zudem kündigte die Regierung in London an, sich in den Genozid-Prozess gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag einzubringen, den das westafrikanische Gambia angestrengt hat. Die USA stufen die Gräuel des Militärs an den Rohingya seit März offiziell als Völkermord ein. UN-Ermittler warfen dem Militär „ethnische Säuberungen“ und „genozidale Absicht“ vor. Menschenrechtler sehen in dem brutalen Vorgehen gegen die Minderheit Vorboten für die Gewalt, die nun an vielen Orten im Land verübt wird.

Internationale Organisationen wiesen am Donnerstag auf die Umstände hin, unter denen fünf Jahre später noch immer etwa eine Million Rohingya in den Flüchtlingslagern in Bangladesch leben. Diese werden in der Monsunzeit von Überflutungen heimgesucht, von Krankheiten geplagt und zum Teil durch Feuer zerstört. Rund 30.000 Rohingya wurden mittlerweile auf der in einem Fluss liegenden Sedimentinsel Bhasan Char untergebracht. Die Regierung von Bangladesch fordert die möglichst rasche Rückkehr der Rohingya nach Myanmar. Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet sagte in der vergangenen Woche nach einem Besuch in den Lagern aber, die Bedingungen für eine Rückkehr seien „nicht gegeben“.