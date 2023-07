Ein Mann geht am 24. Juli 2023 in Moskau an einem beschädigten Gebäude vorbei, nachdem ein Drohnenangriff gemeldet wurde. Bild: dpa

Was ist in Moskau geschehen?

Gregor Grosse Redakteur in der Politik.

Die russische Hauptstadt ist nach offiziellen Angaben in der Nacht zum Montag abermals mit Drohnen angegriffen worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte auf Telegramm mit, dass zwei Drohnen mittels Störfunk zum Absturz gebracht wurden und abgestürzt sind. Das Ministerium machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge trafen die beiden Drohnen zwei Gebäude, Verletzte habe es keine gegeben. Laut der Internetseite von RBK Ukraine war der Drohnenangriff eine Operation des ukrainischen Militärs. Das Medium bezieht sich auf Geheimdienstquellen.

Gab es weitere Drohnenangriffe?

In jüngster Zeit kam es immer wieder zu Drohnenangriffen auf russisches Gebiet. Anfang Juli waren über Moskau nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums fünf bis sechs Drohnen abgeschossen worden. Das Ministerium machte auch damals die Ukraine verantwortlich. Im Mai sorgten mehrere Drohnenangriffe auf die Hauptstadt und im Umland für Aufsehen. Dabei wurden nach Angaben der Behörden Häuser beschädigt und Menschen verletzt. So schlugen Ende Mai zwei Drohnen in Häuser im Südwesten Moskaus ein. In keinem dieser drei Fälle sollen die Sprengladungen detoniert sein. Kremlchef Wladimir Putin hatte daraufhin eine Verbesserung der russischen Flugabwehr gefordert. Schon zuvor hatte Russland gemeldet, drei Drohnen in der Region Moskau elektronisch „neutralisiert“ zu haben. Niemand sei dabei zu Schaden gekommen.

Mitte Mai wurden bei einem Drohneneinschlag in der russischen Stadt Woronesch laut Behörden drei Menschen verletzt. Zudem will Russland einen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in der südlichen Grenzregion zur Ukraine abgewehrt haben. Anfang Mai gingen Bilder eines angeblichen Drohnenangriffs auf den Senatspalast im Kreml um die Welt. Moskau warf Kiew einen Anschlagsversuch auf Russlands Präsident Wladimir Putin vor, die Ukraine wies jegliche Beteiligung von sich. Die genauen Hintergründe sind nach wie vor unklar.

Warum können Drohnen die Luftabwehr überhaupt überwinden?

Eigentlich gelten russische Luftabwehrsysteme als äußerst effektiv. Offenbar haben sie aber Probleme, feindliche Drohnen zu identifizieren und abzuschießen. Der Militärfachmann und ehemaliger Offizier der US-Marine, Mark Cancian, sagte der F.A.Z., dass die Verteidigungssysteme in russischen Städten nicht dafür gedacht seien, langsame und tieffliegende Drohnen abzuwehren. Sie seien eher zum Abfangen von Flugzeugen oder Marschflugkörpern konzipiert. „Es ist daher nicht überraschend, dass einige durchgekommen sind.” Cancian glaubt, die Russen besäßen Mittel, um Drohnen wirkungsvoll zu bekämpfen, doch befänden sich diese derzeit in Frontnähe. Es gebe allerdings Berichte, dass entsprechende Kurzstrecken-Luftverteidigungssysteme in die Nähe russischer Städte, insbesondere Moskau, verlegt werden. Daneben ist es schlicht die Größe, die das Land verwundbar durch Drohnen macht.

Wer steckt hinter den Drohnenangriffen?