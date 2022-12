Weltnaturgipfel : Pekings ökologischer Weltfrieden

Kein einziges Wort über die sich zuspitzende Artenkrise, keine Mahnung und auch keine di­plo­matischen Querverweise auf die stockenden Verhandlungen – nur „Harmonie“ und immer wieder „ökologischer Fortschritt“. Montreal im chinesischen Ökofieber. Kanada ist der Ausrichter des Weltnaturgipfels, aber weil der zentrale Part des fünfzehnten Biodiversitätsgipfels in Kunming wegen Corona verschoben worden war, hatte nun Chinas Präsident Xi Jinping in seiner Rolle als Gastgeber den Auftakt des Ministersegments in Montreal übernommen. Was Xi aus dem fernen Peking an politischer Prosa versendete, konnte man als die philosophische Umarmung des Planeten durch ein ergrüntes China sehen oder als die Simulation einer heilen Welt, die es nicht gibt: „Wie ein altes chinesisches Sprichwort sagt: Alle lebenden Dinge sollten gedeihen, ohne sich zu schaden, alle Geschöpfe sollten sich entfalten, ohne einander zu behindern.“

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Sätze wie dieser, die Xi an die in Montreal versammelten Umweltdiplomaten adressierte, sollten offenbar die gut hundert angereisten Fachminister aus allen Kontinenten optimistisch stimmen. Denn die Laune ihrer Unterhändler war in den ersten anderthalb Wochen Verhandlungen für ein Weltnaturabkommen bisher nicht gestiegen. Klare, zielführende und von allen zweihundert Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention mitgetragene Sätze jedenfalls gibt es nicht. Und am Montag ist Schluss. Drei Tage und mit Chinas Gnaden ein wenig mehr haben die Minister also Zeit, der diplomatischen Wortklauberei ein Ende zu setzen und den lange vorbereiteten zehnseitigen Pakt gegen das Massenaussterben in einen rechtsverbindlichen Rahmen zu gießen.