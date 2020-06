Corona-Angst in Mexiko : „Schlimmer als in New York, Madrid oder der Lombardei“ Von Simon Riesche , Mexiko-Stadt

- Aktualisiert am 25.06.2020 - 15:33

Schwierige Zeiten auch für Straßenmusikanten: Mitte Mai warten in Mexiko-Stadt Mariachis auf Kunden. Bild: dpa Kaum irgendwo auf der Welt wird so selten auf das Coronavirus getestet wie in Mexiko. Die wenigen Zahlen, die zur Verfügung stehen, sind alarmierend. Die Sorge in der Bevölkerung wächst.

