Johnson kritisiert EU : Londons wachsende Skepsis

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Zwar habe die EU die Forderung nach einem „dynamic alignment“ fallengelassen, also die Idee, dass sich Großbritannien automatisch an künftige Regelsetzungen anpassen müsse. Stattdessen drohe die EU nun aber mit „Vergeltungsaktionen“ wie empfindlichen Marktzugangsbeschränkungen, sollte London im Falle veränderter Standards nicht „äquivalente“ Regeln anwenden. Die Definition von Äquivalenz und Wettbewerbsverzerrung wolle Brüssel dabei selbst vornehmen, was in London als „kaum verhüllte Drohung“ verstanden werde. Man könne keiner Regelung zustimmen, die „ein ständiges Damoklesschwert über die britische Wirtschaft hängen würde“, sagte der Diplomat. „Wir befürchten, dass die EU nicht nur unfairem Wettbewerb entgegentreten will, sondern auch fairem.“

Londoner Freihändler versus Brüsseler Protektionisten?

Während in Brüssel, Paris und auch in Berlin argumentiert wird, dass ohne eine dauerhafte Anpassung britischer an EU-Standards die „Integrität des Binnenmarkts“ gefährdet sei, erklärte Johnson im Parlament, dass das Drohen mit „Bestrafungen“ im Falle von Abweichungen „von keinem britischen Premierminister akzeptiert werden sollte“. In der Konservativen Partei wird auf die unterschiedlichen Auffassungen über das Wesen des Marktes aufmerksam gemacht. Während Großbritannien traditionell den Wettbewerb betone, neige die EU zum Protektionismus und Schutz ihres Binnenmarkts, heißt es.

Außenminister Dominic Raab hob am Donnerstag das politische Argument der „Accountability“ hervor, also der Kontrolle von Politikern durch die Bürger. Es könne nicht angehen, dass den Briten Auflagen von Politikern (aus Brüssel) gemacht würden, die sie nicht gewählt hätten und auch nicht abwählen könnten. „Wir hätten gerne einen Freihandelsvertrag, aber wir werden dafür nicht die grundlegendsten Punkte des Demokratieprinzips opfern“, sagte er.

Wie definiert man staatliche Hilfen?

Der zweite Punkt, an dem es (neben der Fischerei) vor allem hake, ist nach Darstellung des Diplomaten die Aufsicht über die Staatshilfen. Hier klagt die britische Seite, dass die EU mit zweierlei Maß messe. So würde sie den in Brüssel gebilligten Corona-Hilfsfonds, der in vielen Staaten als direkte Wirtschaftssubvention ankomme, nicht als Staatshilfe definieren. Von einer solchen spreche die EU nur, wenn sie von einem Nationalstaat vorgenommen werde, nicht aber von einer supranationalen Organisation wie der EU. „Dies ist nicht etwa eine taktische Argumentationslinie – die EU glaubt das wirklich“, sagte der Diplomat.

Inzwischen gehe es in den Verhandlungen um die Grundlagen des Brexit-Projekts. Es sei die „ganze Idee“ des Austritts gewesen, als Nation wieder „eigene Wege“ gehen zu können. Auf die Frage, ob die britische Delegation bis zum Sonntag überhaupt noch ernsthaft den Versuch einer Einigung verfolge oder nur noch weiterverhandle, um nicht als Erste aus dem Prozess auszusteigen, antwortete der Diplomat: „Vermutlich ist beides im Spiel – so wie bei der EU auch.“ Düster fuhr er fort: „Wenn sich nichts verändert, werden wir kein Ergebnis erzielen. Und ich sehe zurzeit nicht, was sich verändern soll.“