Teuer, teurer, Kroatien – mit diesem wenig schmeichelhaften Superlativ bedachte eine österreichische Boulevardzeitung unlängst die Preisentwicklung im neben Italien beliebtesten Auslandsurlaubsziel der Österreicher. Tatsächlich scheint der Euro seinem Ruf als Teuro gerecht zu werden, seit Kroatien zu Jahresbeginn die Kuna aufgegeben und die europäische Gemeinschaftswährung eingeführt hat. Preiswert war Kroatien zwar auch vorher nicht – doch jetzt kommt es vielen so vor, als werde der Adriastaat zur Luxusdestination. Internet und Boulevardzeitungen sind jedenfalls voll von Klagen über die Preise in Dalmatien und Istrien. In Du­brovnik sollen fünf Euro für eine Kugel Eis, in einem istrischen Küstenstädtchen 22 Euro für einen Burger verlangt worden sein. Von den Hotelpreisen gar nicht zu reden.

Ende Juni fühlte sich sogar Kroatiens Finanzminister Marko Primorac bemüßigt, die Preisentwicklung öffentlich zu kommentieren. Nach einer Regierungssitzung nannte er die Preisaufschläge „beunruhigend“ und warnte, sollte sich der Trend fortsetzen, könne das die Tourismussaison, das wichtigste Standbein von Kroatiens Wirtschaft, ernsthaft gefährden. „Wenn man hört, wie stark diese Preise steigen, ist das auf jeden Fall inakzeptabel, und ich muss zugeben, dass es mich auch beunruhigt. Ich fürchte die langfristigen Auswirkungen solcher Preiserhöhungen.“ Er bezweifle, dass die zum Teil heftigen Aufschläge gerechtfertigt seien, und erinnerte daran, dass die Regierung Energiepreise und auch bestimmte Dienstleistungen im Tourismus subventioniert habe. Ungerechtfertigte kurzfristige Preiserhöhungen brächten vielleicht kurzfristige Gewinne, könnten aber unerwünschte langfristige Auswirkungen haben, indem Gäste wegblieben. Angesichts der Wirtschaftslage in Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsland von Touristen in Kroatien, bereite ihm das Sorgen, sagte der Minister und resümierte: „Die Preise sind zu hoch.“