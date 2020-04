Kritik an Lockerungen in Italien

Ende des „Shutdowns“? : Kritik an Lockerungen in Italien

Nicht einmal darüber herrscht Einigkeit in Italien: Hat die Phase 2, der Übergang vom akuten Pandemie-Notstand zur schrittweisen Normalisierung des Alltags, schon begonnen oder nicht? Aus Sicht der Zentralregierung in Rom befindet sich das Land noch immer in der Phase 1.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

In seiner Fernsehansprache an die Nation am Freitagabend hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte verkündet, dass die seit dem 10. März (in der Lombardei schon seit dem 8. März) gültige Ausgangssperre bis mindestens 3. Mai verlängert werden müsse. Am Osterwochenende waren deshalb die Kontrollen von Ausfallstraßen, Stränden und Grünanlagen abermals verschärft worden.