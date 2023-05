An den Küsten des italienischen Südens kommen so viele Migranten an wie lange nicht mehr. Manche ertrinken unterwegs. Von denen, die es schaffen, zieht es viele weiter nach Deutschland.

Wenn Makler an der Via dei Laghi in Rocca di Papa Häuser zum Kauf anpreisen, bezeichnen sie deren Lage als „panoramicissimo“. Mit der unsinnigen Steigerungsform von „panoramico“ soll der prächtige Ausblick gewürdigt werden. Tief unten liegt türkisfarben der Albaner See. Auf dem Hügel gegenüber thront Castel Gandolfo mit dem Sommersitz der Päpste. Am Horizont glänzt das Tyrrhenische Meer.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

An der Via dei Laghi gibt es alte Villen und schmucke Wohnanlagen, außerdem Restaurants und Hotels für Empfänge und Hochzeiten. Und es gibt das „Centro Mondo Migliore“. Das „Zentrum bessere Welt“ wurde 1956 von dem Jesuitenpater Riccardo Lombardi ge­gründet. Es liegt in einem Park mit Pinien und Olivenbäumen und wird von den katholischen Oblatenmissionaren betrieben.

Im Juni 2016 wurde die Tagungsstätte mit mehr als 400 Betten und drei Speisesälen, einer Kirche und zwei Kapellen in ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge umgewandelt. 2015 hatte die Regierung in Rom die Ankunft von 154.000 Flüchtlingen und Migranten registriert. 2016 sollten es sogar gut 181.000 werden, so viele wie nie zuvor. Man brauchte Unterkünfte, und soziale sowie kirchliche Einrichtungen sprangen in die Bresche.

In Rocca di Papa sind sie nicht begeistert

Ursprünglich sollte „Mondo Migliore“ nur sechs Monate lang betrieben werden. Doch es besteht bis heute. Zwischen 300 und 400 Männer, Frauen und Kinder aus verschiedenen Ländern werden dort versorgt. Ärzte und Psychologen, Sprachlehrer und kulturelle Mediatoren, Juristen und Sozialarbeiter kümmern sich um die Migranten. Eine Kapelle wurde zur Moschee.

Die Leute an der Via dei Laghi sind wenig begeistert. Die abgelegene Ge­gend mit der schönen Aussicht sei nicht der richtige Ort für ein Flüchtlingszentrum, sagen sie, es gebe keine Nahverkehrsmittel, kaum Möglichkeiten für die Migranten zur Arbeit. Die Zahl der Einbrüche habe zugenommen, heißt es, und es gebe Probleme mit Drogen und Prostitution. Das habe man in dem pittoresken Städtchen 30 Kilometer südöstlich von Rom früher nicht gekannt.

Im labyrinthischen System der Aufnahme- und Integrationseinrichtungen für Migranten in Italien gehört das „Mondo Migliore“ zur Kategorie der „CAS“, also der „Centri di Accoglienza Straordinaria“. Diese „außerordentlichen Aufnahmezentren“ sind nur als Durchgangsstation gedacht. Die dauerhafte Unterbringung bis zur Entscheidung der Gerichte über den Antrag auf Asyl oder auf befristetes Bleiberecht, die sich über Jahre hinziehen kann, soll eigentlich nicht hier erfolgen, sondern in dezentralen kleinen Unterkünften des „Sistema di Accoglienza e Integrazione“. Dieses „System zur Aufnahme und Integration“ wird von den Kommunen getragen. Die betrauen kommerzielle Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen oder konfessionelle Einrichtungen mit dem Betrieb der Kleinunterkünfte. Die Kosten von rund 35 Euro pro Tag und Person übernimmt Rom.