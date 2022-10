Netanjahu vor Comeback? : Ein alter Bekannter lässt grüßen

In Israel beginnt die Saison der Zitrusfrüchte. Auch gute Bananen gebe es jetzt, erklärt Avraham Levy hinter seiner Theke im Jerusalemer Mahane-Jehuda-Markt. Der Rest – er wedelt leicht abfällig in die Richtung einiger schon etwas schrumpeliger Granatäpfel – sei „Ware der vergangenen Saison“. Und politisch – was kommt, was geht? Levy lacht und blickt nach oben: „Mit Gottes Hilfe ... Ich warte auf die Sekunde, da die Ergebnisse verkündet werden. Hoffentlich gibt es eine große Veränderung.“ Am Dienstag wird in Israel ein neues Parlament bestimmt, es ist die fünfte Wahl in gut dreieinhalb Jahren.

Avraham Levys politische Einstellung zu erraten, ist nicht schwer. In dem Laden des 72 Jahre alten Obsthändlers in dem größten Jerusalemer Markt hängt gut sichtbar ein Porträt von Menachem Begin, dem einstigen Ministerpräsidenten. Die historische Leistung des Groß-Israel-Ideologen war es, die rechte Likud-Allianz 1977 an die Macht zu bringen und die jahrzehntelange Dominanz der Arbeitspartei zu durchbrechen.