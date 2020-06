Aktualisiert am

Neue Regierung in Irland

Neue Regierung in Irland :

Neue Regierung in Irland : Die grüne Insel soll noch grüner werden

Zwanzig Prozent des Verkehrsetats für Fußgänger- und Fahrradwege und mehr als die Hälfe für öffentliche Verkehrsmittel: Das ist die Forderung der Grünen in Irland. Bei den Gesprächen über eine neue Regierung sind sie das Zünglein an der Waage.

Der irische Regierungssitz in Dublin Bild: AFP

Wenn Eamon Ryan, Parteiführer der Grünen, seinen Willen bekommt, wird die nächste irische Regierung zwanzig Prozent ihres jährlichen Verkehrsetats in Fahrrad- und Fußgängerprojekte investieren. Zwei Drittel des Restbetrags sollen in die öffentlichen Verkehrsmitteln fließen. Diese genießen in dem zwischen den drei Koalitionsparteien, Fine Gael, Fianna Fail und den Grünen, nach vier Monaten mühsam ausgehandelten Regierungsprogramm Vorrang vor dem Straßenbau.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Der knapp hundertvierzig Seiten umfassende Entwurf mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“ lässt die Schlüsselrolle des kleinsten Partners in dem mangels einer besseren Lösung angestrebten Regierungsbündnis erkennen: Neben Anreizen zur Wiederankurbelung der Wirtschaft, neben dem Bau von 50.000 neuen Sozialwohnungen und dem Aufschub der umstrittenen Anhebung des Rentenalters sind auch eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um durchschnittlich sieben Prozent im Jahr sowie ein Einfuhrverbot für nichtkonventionelles Erdgas vorgesehen.