Mohammad Ghobadlou stemmt seine rechte Hand in die Hüfte, mit der linken streicht er über seinen schwarzen Bart. Eindringlich redet er auf seinen Freund ein, fängt an zu gestikulieren. Sein Freund scheint gespannt zuzuhören. Dann fangen sie schallend an zu lachen. Es ist das letzte Video, dass Ghobadlou, ein 22 Jahre alter Friseur aus Teheran, auf seinem Instagram Account hochgeladen hat, am 14. September 2022.

Zwei Tage später wurde die Iranerin Mahsa Amini wegen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung festgenommen und starb unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam. Wie tausende andere Iranerinnen und Iraner ging auch Ghobadlou auf die Straße und protestierte gegen das autoritäre Regime der Islamischen Republik. Am 22. September 2022 wurde er festgenommen, weil er bei einer Protestveranstaltung in Robat Karim in der Provinz Teheran einen Polizisten überfahren haben soll. Die iranische Justiz hat ihn dafür zum Tode verurteilt.