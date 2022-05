Übersterblichkeit : Millionen Corona-Tote in Indien?

In dem südasiatischen Land sind laut WHO-Schätzungen 4,7 Millionen Menschen in Folge der Pandemie gestorben. Neu Delhi kritisiert die Methoden der Fachleute scharf.

In Indien ist der Kampf gegen Corona auch eine Frage des Stolzes. Die Regierung brüstet sich, letztlich den Weg aus der Krise gewiesen zu haben. Überall im Land finden sich Plakate, auf denen Ministerpräsident Narendra Modi persönlich für die Vergabe kostenfreier Impfungen gedankt wird. Dementsprechend empfindlich reagiert die Regierung nun auf eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der zufolge die Zahl der Corona-Toten in Indien weit höher liegt als offiziell angegeben.

Die WHO hatte am Donnerstag ihren lange erwarteten Bericht über die Übersterblichkeit in der Pandemie veröffentlicht. Demnach waren 14,9 Millionen Menschen weltweit in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das wären dreimal so viele wie bisher gedacht. Allein 4,7 Millionen davon sollen in Indien im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sein, mehr als in jedem anderen Land.

Diese Zahl ist fast zehnmal so hoch wie die der 481.000 Covid-19-Toten, die für den entsprechenden Zeitraum zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 von der Regierung der Pandemie zugeschrieben werden. Während die meisten Länder die WHO-Zahlen stillschweigend zur Kenntnis genommen haben, wies das Gesundheitsministerium in Neu Delhi die Zahlen für Indien weit von sich. „Indien hat sich immer wieder gegen die Methodik ausgesprochen, die von der WHO angewendet wird“, hieß es. Indien habe wiederholt dem Vorgehen der WHO-Experten widersprochen, die anhand mathematischer Modelle die Übersterblichkeit in Indien errechnet hätten. Die WHO habe die Schätzung schließlich veröffentlicht, „ohne adäquat auf Indiens Bedenken einzugehen“.

Zweifel an offiziellen Zahlen nicht neu

Die negative Reaktion kommt nicht überraschend. Schon in den Wochen zuvor hatte etwa die „New York Times“ über die Kritik Indiens an den WHO-Methoden berichtet. Demzufolge hatte Neu Delhi die Veröffentlichung des Reports sogar mehrfach verzögert. Das Onlineportal Devex hatte unter Berufung auf ein anonymes Mitglied der WHO-Expertengruppe berichtet, dass die indische Regierung sogar verlangt habe, die Schätzungen erst in zehn Jahren öffentlich zu machen. Kurz vor ihrer Veröffentlichung hatte Neu Delhi dann auch selbst neue Zahlen herausgebracht, aber nur für das Jahr 2020.

Die Zweifel an den offiziellen indischen Corona-Zählungen sind aber auch nicht neu. Im April und Mai 2021 hatte die Delta-Welle in Indien wochenlang Schrecken verbreitet. Die Krankenstationen waren überfüllt, es fehlte an Sauerstoff zur Beatmung der Patienten. Die Krematorien waren völlig überlastet, an Flussufern wurden hastig verscharrte Leichen gefunden. Die indische Presse stellte mithilfe lokaler und regionaler Angaben ihre eigenen Berechnungen an. Die deutlich höheren Zahlen wurden später durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt.

Fast alle Berechnungen gehen davon aus, dass die tatsächliche Übersterblichkeit mindestens fünf- bis siebenmal so hoch ist wie offiziell angegeben. Die WHO-Experten haben die Vorwürfe aus Indien ebenfalls zurückgewiesen. Das Ministerium habe die Methodik falsch dargestellt, schrieb der Statistik-Professor Jonathan Wakefield von der Washington-Universität in Seattle, der an der Untersuchung mitgearbeitet hat.

WHO: Suchen nicht nach Schuldigen

Einem Artikel der WHO-Fachleute zufolge sind die vermeintlichen mathematischen Modellrechnungen im Fall Indiens gar nicht die Grundlage der Untersuchung. Stattdessen beruhe diese auf Daten aus 18 der 36 indischen Bundesstaaten und Unionsterritorien, die entweder direkt von den Behörden stammten oder von Journalisten, die diese über offizielle Anfragen erhalten hätten. „Die Schätzungen der Übersterblichkeit beruhen allein auf Daten aus Indien“, hoben die Autoren hervor.

Die Fachleute legen auch Wert auf die Feststellung, dass es ihnen nicht um Schuldzuweisungen für eine möglicherweise verfehlte Politik oder schlechte Datenlage in Indien gehe. Vielmehr sollten rechtzeitig die notwendigen Lehren aus den vergangenen Pandemiemonaten gezogen werden. Bei ihren Nachforschungen seien sie transparent und kooperativ vorgegangen. „Wir haben uns ausgiebig mit allen Ländern beraten und die den Schätzungen zugrunde liegenden Methoden und Daten detailliert erklärt“, sagte ein WHO-Sprecher der Zeitung „The Hindu“.