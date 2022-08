Hiroshima-Gedenken : „Die Menschheit spielt mit einer geladenen Waffe“

Antonio Guterres legt am 6. August in Hiroshima einen Kranz am Kenotaph nieder Bild: dpa

Während der russische Krieg in der Ukraine wütet und Russland auch den Einsatz von Atomwaffen angedeutet hat, haben am Samstag in Hiroshima Tausende Menschen der Explosion einer amerikanischen Atombombe über der Stadt vor 77 Jahren gedacht. „Nuklearwaffen sind Unsinn“, rief der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, in Hiroshima dazu auf, alle Atomwaffen abzuschaffen. Ein neuer Rüstungswettlauf beschleunige sich. „Die Menschheit spielt mit einer geladenen Waffe.“

Guterres warnte, dass „Krisen mit ernsten nuklearen Untertönen“ sich schnell ausbreiteten, vom Nahen Osten über die koreanische Halbinsel bis zur russischen Invasion in der Ukraine. „Wir müssen die Schrecken von Hiroshima jederzeit im Auge behalten und erkennen, dass es nur eine Lösung für die nukleare Bedrohung gibt: überhaupt keine Atomwaffen zu haben.“

Konkrete Schritte zur nuklearen Abrüstung

Rund um die Welt gewinne die Idee an Momentum, dass der Frieden von der nuklearen Abschreckung abhänge, sagte der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, in seiner Friedensansprache. Damit aber dauere die nukleare Bedrohung für das Überleben der Menschheit und eine mögliche Wiederholung der Höllenlandschaft von Hiroshima am 6. August 1945 an. „Wir müssen sofort alle nuklearen Knöpfe bedeutungslos machen“, forderte Matsui und rief die fünf Nuklearmächte dazu auf, jetzt konkrete Schritte zur nuklearen Abrüstung zu gehen.

Vor Vertretern von 98 Ländern im Friedenspark von Hiroshima hielt Matsui dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, mit der Invasion in der Ukraine die russische Bevölkerung als Instrument des Kriegs zu nutzen, um unschuldigen Zivilisten in einem anderen Land das Leben und ihre Lebensgrundlage zu stehlen. „Baue Dein Glück nie auf dem Unglück anderer, denn nur in ihrem Glück kannst Du Dein eigenes finden“, zitierte er den russischen Autor Leo Tolstoi. Vertreter von Russland und dem russischen Helferstaat Weißrussland waren zu der Zeremonie in Hiroshima nicht eingeladen worden.

Um 8.15 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion der amerikanischen Atombombe am 6. August 1945 über der Stadt im Westen Japans, gedachten die Gäste der Zeremonie und die Einwohner von Hiroshima in einer Gedenkminute den Opfern. Zehntausende Menschen kamen sofort um, die Zahl der Toten bis zum Jahresende 1945 wird auf 140.000 geschätzt. Hiroshima ist die erste Stadt, die mit einer Atombombe zerstört wurde. Drei Tage später vernichteten die Amerikaner am 9. August 1945 mit einer zweiten Atombombe auch die japanische Hafenstadt Nagasaki. Am 15. August kapitulierte dann das japanische Kaiserreich und der Zweite Weltkrieg war auch im Pazifik beendet.

Alte Ängste bei den Überlebenden werden wach

Die Zahl der Atomwaffen global wird auf etwa 13.000 geschätzt. Guterres rief die Teilnehmer der noch bis zum 26. August laufenden Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York auf, „dringend“ darauf hinzuarbeiten, die Atomwaffenarsenale abzuschaffen. Er nannte es auch ein Zeichen der Hoffnung, dass die Konferenz zum Vertrag über das Verbot von Atomwaffen an einem Fahrplan zur Abschaffung der „Weltuntergangswaffen“ arbeite. Dem Verbotsvertrag gehören die fünf offiziellen Atommächte nicht an. Auch Deutschland oder Japan, die unter dem nuklearen Schutzschirm der Vereinigten Staaten stehen, haben den Verbotsvertrag nicht unterzeichnet.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nannte es „völlig unakzeptabel“, wenn Nuklearstaaten die Möglichkeit eines Atomkriegs einräumten. Das war ein Hinweis auf die Drohungen Russlands am Beginn des Ukrainekriegs, als die Regierung in Moskau den Einsatz von Atomwaffen angedeutet hatte für den Fall, dass die NATO oder andere der Ukraine zur Hilfe kämen. Im Westen und auch in Japan werden die Andeutungen Russlands als Drohung mit einem Atomkrieg verstanden. Bei den Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki löst das alte Ängste neu aus. „Niemand in der Welt soll das durchmachen müssen, was wir erlebt haben“, sagt die 91 Jahre alte Atombombenüberlebende Yoshiko Kajimoto. „Ich hoffe wirklich, dass Putin nur redet und nicht ernsthaft an einen Einsatz von Nuklearwaffen denkt.“

Russland müht sich derweil, die Drohungen kleinzureden. „Wir gehen davon aus, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben kann und er niemals begonnen werden darf“, schrieb Putin in einem Grußwort an die Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York.