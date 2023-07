In Florida soll die Sklaverei an Schulen verharmlost dargestellt werden. Ausgerechnet Ron DeSantis, der sich als Kämpfer gegen den angeblichen „Wokeism“ sieht, will damit nichts zu tun haben.

Ron DeSantis verweist gern darauf, was er als Gouverneur schon alles in seinem Bundesstaat geleistet hat. Florida als Blaupause für ganz Amerika – so heißt es auch im Untertitel seines Buches, das im Frühjahr erschien, kurz bevor DeSantis seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur bekannt gab. Dabei ist der Republikaner es gewöhnt anzuecken. Er nutzt die Buhrufe aus dem demokratischen Lager in der Regel, um einmal mehr die „woke“ Indoktrination des Landes zu beklagen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Das Thema ist zu seiner Marke geworden. Und so war es ungewöhnlich, als DeSantis vergangene Woche vor Journalisten und Anhängern stand und sich von einer Entscheidung in seinem Bundesstaat anscheinend distanzierte. „Ich habe das nicht gemacht, und ich war auch nicht involviert“, sagte DeSantis über neue Lehrpläne für den Geschichtsunterricht in Florida, die Fachleute zuvor ausgearbeitet und die der Schulausschuss des Bundesstaates abgesegnet hatte.