Neuer Westbalkanbeauftragter : „Es ist in Serbiens Interesse, klar Position zu beziehen“

Herr Sarrazin, als Westbalkanbeauftragter der Bundesregierung haben Sie am ersten März einen neu geschaffenen Posten angetreten. Befürchtet Berlin, dass Russland auch am Balkan einen Krieg entfachen will?

Die Schaffung dieses Postens ist ein Zeichen der Bundesregierung, dass die Erweiterungspolitik und die deutsche Zusammenarbeit mit den Staaten des Westbalkans eine der Prioritäten unserer Außenpolitik in den kommenden Jahren sein werden. Dieser Posten war schon länger in der Planung und ist nicht als Reaktion auf die Invasion Russlands in die Ukraine entstanden. Der Krieg in der Ukraine hat ja nicht erst in der vergangenen Woche begonnen. Die Bundesregierung hatte unabhängig davon die Absicht, dem Westbalkan höchste Aufmerksamkeit zu widmen.

Laut einer Mitteilung der russischen Botschaft in Sarajevo hat Milorad Dodik, der Präsident der bosnischen Serben, mit Putins Außenminister Lawrow vereinbart, nun zügig nicht näher genannte „Vereinbarungen“ umzusetzen, die Dodik und Putin im Dezember bei einem Treffen in Moskau getroffen hätten. Rechnen Sie mit bosnisch-serbischem Störfeuer?

In die Köpfe der Akteure kann ich nicht hineinsehen, aber es ist in diesen Tagen besonders wichtig, dass wir unsere eigene Botschaft deutlich machen. Deshalb ist es gut, wenn die EU ihre Entschlossenheit unterstreicht, dass die Staaten des westlichen Balkans ihre Zukunft in der EU haben. Dafür ist eine unangetastete Staatlichkeit von Bosnien-Hercegovina unerlässlich.

Frage: Serbien ist EU-Beitrittskandidat, hat aber erklärt, dass es die EU-Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen wird. Was folgt daraus?

Es sollte in diesen Tagen allen klar sein, dass dies eine schlechte Zeit ist, um unentschieden zu bleiben. Ich vermute, auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sieht, dass die russische Option nicht attraktiv ist.

Wenn sich in Zeiten wie diesen ein Beitrittskandidat dazu entschließt, die EU-Sanktionen zu unterlaufen, ist das nicht eine Entscheidung für die russische Option?

Es ist in Serbiens Interesse, klar Position zu beziehen. In der Ukraine zeigt sich, was passieren kann, wenn man sich auf Russlands Worte verlässt. Ich glaube, das ist allen in Belgrad klar. Für die EU ist es wichtig, dass wir unsere Erwartungen an Serbien klar formulieren.

Der Beitrittsprozess war ein zentrales Instrument der EU, um Einfluss in der Region zu nehmen. Aus guten Gründen glaubt aber niemand mehr daran am Westbalkan. Haben Sie Ideen, wie sich der Prozess wiederbeleben ließe?

Ich glaube an den Beitrittsprozess und den künftigen Beitritt der Westbalkanstaaten zur EU. Wir müssen dieses Verfahren jetzt rasch stärken, indem wir endlich wieder vorankommen. Meine Aufgabe ist es auch, zu zeigen, dass Deutschland dies mit noch mehr Engagement unterstützen wird. Die Frage, ob sich innerhalb dieses Beitrittsprozesses bestimmte Schritte vorziehen lassen oder ob man gewisse „Schnellfahrstreifen“ einrichten kann, ist eine interessante Debatte unter Experten. Solche Ideen dürfen aber nicht dazu führen, dass sie am Ende den Beitrittsprozess schwächen und wir eigentlich über Konzepte einer privilegierten Partnerschaft reden. Es ist extrem wichtig, dass die EU an einem Beitrittsprozess mit dem Ziel der Vollmitgliedschaft festhält, weil es hier ja nicht nur um wirtschaftliche Integration, sondern vor allem um einen Beitritt zur EU als Wertegemeinschaft geht.

Was kann man konkret tun, um den Prozess wiederzubeleben?

Die EU-Perspektive ist das mächtigste Werkzeug, das wir in der Region haben, um friedliche Reformprozesse zu begleiten.

Aber das ist sie nicht mehr, da die Staaten wissen, dass sie sowieso nicht aufgenommen werden.

Wir sollten dieses Werkzeug nicht aufgeben.

Im Europarat gäbe es nach der Suspendierung Russlands nun vermutlich die nötige Zweidrittelmehrheit, um das Kosovo aufzunehmen. Sollte Deutschland das unterstützen?

Deutschland hat Kosovo anerkannt. Selbstverständlich setzen wir uns dafür ein, dass ein von uns anerkannter Staat in internationalen Organisationen vertreten ist. Insbesondere wenn diese, wie der Europarat, einen erhöhten Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger, auch die Minderheiten im Kosovo, bedeuten. Wann der richtige Moment für einen Antrag ist, muss natürlich die kosovarische Regierung sondieren.

Dieses Interview darf nur nach Genehmigung jeder einzelnen Antwort durch das Auswärtige Amt veröffentlicht werden. Wie viel eigenständigen Gestaltungsspielraum haben Sie eigentlich als Sonderbeauftragter?

Über den Auftrag, den ich als Sondergesandter habe, sind wir uns in der Bundesregierung einig. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt werde ich mein Bestes tun, ihn zu erfüllen. Ich habe keinen Zweifel, dass ich dafür den notwendigen Gestaltungsspielraum habe.