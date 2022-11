Syrer in der Türkei : Sie sind nicht länger willkommen

Fast vier Millionen Syrer sind vor dem Krieg in ihrem Land in die Türkei geflohen. Dort wird der Ton ihnen gegenüber immer rauer. Bleiben wollen sie trotzdem.

Ladenbesitzer ziehen ihre blechernen Rollläden herunter, Männer eilen zur Moschee, schwarz gekleidete Frauen schleppen ihre Einkäufe nach Hause. Es ist Freitagmittag, der Muezzin ruft zum Gebet. Auf der Straße sind arabische Wortfetzen zu hören, meist mit dem syrischen Dialekt aus Aleppo. Weil die Mo­schee zu klein für alle ist, rollen viele Männer davor ihre Gebetsteppiche aus.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Was wie eine Szene im ländlichen Nordsyrien wirkt, spielt mitten in Ankara. Über dem Viertel Önder Mahallesi weht die riesige türkische Flagge mit Stern und Halbmond. In der Hauptstraße, der Selcuk Caddesi, ist nahezu jedes Ge­schäft in syrischer Hand. Wer hier heimisch geworden ist, macht keine Anstalten wegzugehen – obwohl die wirtschaftlichen Bedingungen schwieriger und der Ton in der türkischen Politik gegenüber den Syrern rauer geworden sind. Im Juni sind Parlamentswahlen, und die Oppo­sition macht Wahlkampf damit, die Syrer in ihre frühere Heimat abschieben zu wollen.