Auf diesem vom türkischen Präsidialamt veröffentlichten Foto schüttelt Recep Tayyip Erdogan dem Drittplatzierten des ersten Wahlgangs, Sinan Ogan, am 19. Mai 2023 in Istanbul die Hand. Bild: dpa

Der türkische Rechtsextremist Sinan Ogan kann mit dem Ergebnis seines Wahlkampfs mehr als zufrieden sein. Seine Wahlempfehlung für Präsident Recep Tayyip Erdogan rückte ihn am Montag noch einmal ins Rampenlicht. Dabei hatte bis zur ersten Runde der Präsidentenwahl kaum jemand über ihn gesprochen. Dann holte er 5,2 Prozent der Stimmen. Das reichte aus, um den beiden verbliebenen Kandidaten seine Agenda für die Stichwahl am kommenden Sonntag aufzuzwingen. „Wir haben die türkischen Nationalisten in eine Schlüsselposition gebracht“, sagte Ogan am Montag stolz. „Wir haben sichergestellt, dass die Kandidaten für die Stichwahl unseren Diskurs übernommen haben.“

Ogan deutete an, dass Erdogan sich auf seine Bedingung eingelassen habe, einen Zeitplan für die Rückführung von Flüchtlingen festzulegen. Der Präsident dementierte das zumindest nicht ausdrücklich. Er sprach von einem Plan, „zeitig“ eine Million Flüchtlinge zur Rückkehr zu bewegen. Auch der Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu hat das Flüchtlingsthema ins Zentrum seines Wahlkampfs gerückt. Nachdem er Ogans Unterstützung nicht gewinnen konnte, umwarb er dessen bisherigen Verbündeten, den Vorsitzenden der ebenfalls rechtsextremen „Partei des Sieges“, Ümit Özdag.