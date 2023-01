Spanische Exklave Ceuta : Zwischen Zäunen und Träumen

Für viele Migranten ist Ceuta ein Sprungbrett nach Europa. Wer dort sicher ankommt, will meist so schnell wie möglich wieder weg – in der Exklave kommen selbst viele Einheimische kaum noch über die Runden.

Neben dem Eingang der Lidl-Filiale am Hafen von Ceuta treffen sich Ayman und seine Freunde. Sie helfen den Kunden beim Verstauen ihrer Einkäufe und verdienen sich so ein paar Cent. Sie sind müde und frösteln, während vor dem Supermarkt die Weihnachtsbeleuchtung blinkt. Darauf achten sie nicht, ihre Blicke sind auf den Hafen und das andere Ufer gerichtet. Dorthin, wo Spanien ist. Europa ist eine Stunde entfernt. In der Dunkelheit wirken die Lichter von Algeciras verführerisch nahe. Als könnte man hinüberschwimmen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Tatsächlich trennt die marokkanischen Jungen, die in Ceuta auf der Straße leben, nur ein hoher Zaun von der Mole, an der die Fähren über die Straße von Gibraltar ablegen. Der Jüngste der zwei Dutzend Jungen ist 14 Jahre alt, Ayman ein Jahr älter. Er kommt aus Castillejos gleich hinter der Grenze. Vor vier Monaten hat er die erste Etappe Richtung Europa hinter sich gebracht. Er versuchte erst gar nicht, die sechs Meter hohen Zäune, die Ceuta umgeben, zu überwinden – anders als Hunderte Afrikaner jedes Jahr. Ayman ging mit seinen Freunden einfach ans Meer und schwamm zum Strand von Tarajal. Er hat es geschafft und ist dennoch traurig. „Mein Schulfreund Abdellah ist nicht wieder aufgetaucht. Er ist bis heute verschwunden“, sagt Ayman.

Das Meer glitzert friedlich in der Wintersonne. Doch der Frieden täuscht. Das Meer hat schon viele nicht mehr hergegeben. „Das schreckt nicht ab“, sagt Abdeselam Mohamed. Im Sommer hätten in einem Monat 80 junge Marokkaner versucht, auf diese Weise nach Ceuta zu kommen. „Obwohl mehr als vierzig in den vergangenen eineinhalb Jahren ertrunken sind.“ Erst vor wenigen Tagen starb wieder ein Jugendlicher, er wurde nur 17 Jahre alt.

Der 63 Jahre alte Spanier bringt Ayman und seinen Freunden jeden Nachmittag ihre einzige Mahlzeit des Tages. Mehr hat der Traum von einem besseren Leben auf dem Vorposten Europas für sie bisher nicht gebracht. Abdeselam Mohamed verteilt kleine Brotlaibe, Tortillas, Milch, Saft und ein paar Magdalenas. „Alas Protectoras“, heißt seine kleine Organisation, deren Name sich mit „Schützende Flügel“ übersetzen lässt. Diese brauchen nicht nur die Straßenkinder aus Marokko, sondern auch immer mehr der 84.000 Einwohner Ceutas. Die Exklave ist eine der ärmsten autonomen Regionen Spaniens. Nahe der weihnachtlich geschmückten Hauptstraße Gran Vía mit den Filialen bekannter Modeketten liegt einer der größten sozialen Brennpunkte des ganzen Landes.

Ayman und seine Freunde wollten schon längst weg sein. Ceuta ist Afrikas Sprungbrett nach Europa. Im Auffanglager warten gut 300 Migranten aus Ländern wie Guinea und Sudan nur darauf, dass die Behörden sie aufs Festland bringt, wo sie dann machen können, was sie wollen. Davon träumen auch Ayman und die anderen Jungen am Hafen. Ihre Ungeduld ist zu groß, um in einer der Unterkünfte für Minderjährige abzuwarten, in denen derzeit 230 junge Marokkaner untergebracht sind. „Wenn sie lieber auf der Straße bleiben, dann läuft in diesen Einrichtungen etwas schief“, sagt Abdeselam Mohamed.

Ein Schock für Ceuta

Einige der Unterkünfte wurden nach dem 17. Mai 2021 überstürzt in leer stehenden Fabrikhallen und Wohncontainern eingerichtet. Was damals geschah, war ein Schock für Ceuta, manche vergleichen es mit einer Sturmflut. Wegen der Corona-Pandemie hatte Marokko die Grenze zu Spanien im März 2020 geschlossen. Aber auf einmal stellten die marokkanischen Beamten ihre Arbeit ein. Sie ließen jeden passieren und ermunterten die Bewohner der benachbarten Orte sogar, nach Ceuta zu gehen. Sogar Schulkinder sollen zum Zaun gebracht worden sein. Polizisten sagten angeblich, auf der spanischen Seite warteten die Fußballstars Ronaldo und Messi auf sie. Mehr als 8000 Marokkaner stürmten und schwammen hinüber. Tagelang irrten sie durch die Straßen, schliefen in den Parks.