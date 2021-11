Geschichte der KP Chinas : Der Führer hat immer recht

Aktualisiert am

Damit es ja niemand vergisst: Das Parteimuseum in Peking spiegelt die Machtverhältnisse in Chinas KP Bild: dpa

Die Hauptnachrichtensendung im chinesischen Staatsfernsehen dauerte am Dienstag mehr als doppelt so lang wie üblich: 70 Minuten. Das lag nicht am Videogipfel von Xi Jinping mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden, dem sich die beiden Nachrichtensprecher erst nach 40 Minuten zuwandten. Die erste Hälfte der Sendung befasste sich mit einer Resolution zur Parteigeschichte, die das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei vor einer Woche verabschiedet hatte und die erst jetzt veröffentlicht worden war.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Daran kann man sehen, welch hohen Stellenwert das Dokument für den Machtapparat hat. Die Resolution erklärt Parteichef Xi Jinping zum Begründer einer neuen Epoche und einer eigenen Denkschule. Sie bahnt ihm damit den Weg zu einer zeitlich unbegrenzten Herrschaft. Obwohl die Resolution offiziell die „Erfolge und Erfahrungen“ der Partei in den vergangenen hundert Jahren abbildet, sind fast zwei Drittel der Seiten den neun Jahren seit dem Amtsantritt Xi Jinpings gewidmet.