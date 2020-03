Post-Brexit-Verhandlungen : Selbst über die Termine gab es Streit

Der britische Chefunterhändler David Frost schwieg, als er am Montagnachmittag zum Auftakt der Post-Brexit-Verhandlungen im Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel ankam. Eine Stunde lang sprach Frost anschließend mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Später trafen sich die Fachleute zu den verschiedenen Verhandlungsthemen in großer Runde. Von diesem Dienstag an geht es in Brüssel um die Details des künftigen Verhältnisses: In elf Arbeitsgruppen verhandeln beide Seiten unter anderem über den Handel mit Waren und Dienstleistungen, Verkehr, die Kooperation im Energiesektor, insbesondere der Atomenergie, die Zusammenarbeit der Polizei und Justizbehörden sowie die Mobilität von Arbeitnehmern.

Knapp einhundert Fachleute haben allein die Briten dafür nach Brüssel mitgebracht. Viel Zeit bleibt nicht. Die Übergangsfrist, in der nach dem Brexit Ende Januar zwischen EU und dem Vereinigten Königreich weitgehend alles beim Alten bleibt, endet am 31. Dezember dieses Jahres. Sich bis dahin auf das angestrebte umfassende Handelsabkommen und zugleich andere wichtige Themen zu einigen, ist – vorsichtig formuliert – ehrgeizig. Schon bei der Taktung der Verhandlungsrunden, die im Wechsel in Brüssel und London stattfinden, gab es Streit. Die EU wollte alle drei Wochen, die Briten alle zwei Wochen zusammenkommen. Nun stehen immerhin die Termine für die ersten fünf Runden bis Mitte Mai fest. Im Juni wollen beide Seiten Zwischenbilanz ziehen. Theoretisch könnten sie sich bis Juli auf eine Verlängerung der Übergangsfrist einigen. Das allerdings hat der britische Premierminister Boris Johnson ausgeschlossen.