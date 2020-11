Waffenruhe in Nagornyj Karabach : Eine gefährliche Kapitulation

Trotz der Niederlage im Krieg mit Aserbaidschan und Rücktrittsforderungen hielt sich Armeniens Ministerpräsident am Donnerstag im Amt. In der Nacht trotzte Nikol Paschinjan einem Ultimatum von Oppositionsvertretern. Aufgebracht durch den von Paschinjan unterzeichneten Waffenstillstand im Krieg um Nagornyj Karabach, der einer Kapitulation gleichkommt und das Schicksal der in der Region verbleibenden Armenier von russischen Friedenstruppen abhängig macht, waren Tausende Demonstranten durch das Zentrum der Hauptstadt Eriwan gezogen, zum Parlament, das aber nicht die geforderte Sondersitzung abhielt.

Womöglich erbaute sich Paschinjan daran, wie auf dem Höhepunkt seiner „samtenen Revolution“ 2018 viel mehr Armenier, Zigtausende, im ganzen Land für ihn auf die Straßen gegangen waren. Vielen sind die Vertreter der alten Macht- und Geldelite, die jetzt mit Ultranationalisten marschieren und Paschinjan „Verrat“ vorwerfen, weiter zuwider; vielen dürfte nicht nach einem neuen Umsturz zumute sein, sondern nach Sammlung und Trauer.

Oppositionspolitiker festgenommen

Quer über viele Straßen sind derzeit schwarze Banner mit den Namen und dem Alter von Männern gespannt, die dort wohnten und jetzt gefallen sind. Überdies wütet die Corona-Pandemie so gut wie ungehindert in Armenien; fast die Hälfte der Tests, die täglich ausgewertet werden, liefert ein positives Ergebnis, am Donnerstag 2132 von 4583. Der „Präsident“ der nicht anerkannten „Republik Nagornyj Karabach“ hatte zur Erklärung der faktischen Kapitulation unter anderem vorgebracht, dass die Soldaten durch das Virus geschwächt gewesen seien.

Am Donnerstag wurden mindestens zehn Oppositionspolitiker festgenommen, die gegen Paschinjan mobilisieren. Gegen sie werden Vorwürfe erhoben, die an die Zeit vor der Revolution erinnern, wie „Organisation von Massenunruhen“. Drei weitere Männer, die in der Nacht auf Dienstag Paschinjans Residenz geplündert und Uhren, Parfüm und Führerscheine gestohlen haben sollen, nahm der Geheimdienst fest. Es gab am Donnerstag neue, kleinere Demonstrationen gegen Paschinjan und weitere Festnahmen.

„Das Leben der Soldaten war wichtiger“

Der Ministerpräsident selbst war bestrebt, das Heft des Handelns zurückzugewinnen. In den vergangenen Tagen hatte er sich nur in Auftritten auf Facebook zu Wort gemeldet. Es waren lange Monologe, die Kamera filmte ihn schräg von unten; wo er war, blieb unklar, und unbestätigt, dass es die amerikanische Botschaft sei. Am Donnerstag verbreitete die Regierung Bilder Paschinjans mit Staatspräsident Armen Sarkisjan, der zu Ruhe aufrief; außerdem traf sich der Ministerpräsident mit Leuten seiner Regierungspartei „Mein Schritt“. Deren Mehrheit steht noch.

Vor allem wandte sich Paschinjan mit einer formalen Ansprache an das „liebe Volk, Schwestern und Brüder“. Wieder suchte er sich zu rechtfertigen dafür, dem Waffenstillstand zugestimmt zu haben. „Jede Minute“ habe gezählt, die Einkesselung Tausender Soldaten gedroht. „Als ich das notorische Dokument unterzeichnete, begriff ich, dass ich meinen persönlichen Tod riskierte, nicht nur in einem politischen, sondern auch in einem physischen Sinn. Aber die Leben von 25.000 Soldaten waren wichtiger, ich denke, auch für euch.“

Darüber habe er nicht „mit der Nation beraten“ können, sonst hätte „der Feind“ die Lage erfassen und die Soldaten einschließen können, erklärte Paschinjan und verwies darauf, dass die Karabach-Frage durch das Abkommen nicht gelöst sei: „Da ist noch viel zu tun.“ In der Tat sind zahlreiche Fragen offen. Etwa zu der von Armenien gefürchteten türkischen Teilnahme an der Kontrolle des Waffenstillstands oder gar den Friedenstruppen selbst; Letzteres bestreitet Moskau vehement, verhandelt aber direkt mit der Türkei, so an diesem Freitag dort. Paschinjan kann nichts tun, verwies auf die russischen Friedenstruppen, welche die unter armenischer Kontrolle verbliebenen Teile von Karabach und die Straße dorthin bewachen sollen, als Hoffnungsträger. Zehntausende sind in den vergangenen Wochen aus Karabach nach Armenien geflohen.