Impfstofflieferung aus der EU : Nichts zu verteilen

Impfung mit dem chinesischen Vakzin Sinopharm am 25. Januar in Belgrad Bild: AFP

Vorige Woche wollte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, mit den Außenministern der Mitgliedstaaten darüber reden, wie die engsten Partner der Union mit Impfstoffen versorgt werden können: Europa müsse sich solidarisch zeigen mit den Nachbarn auf dem westlichen Balkan und im Osten, trug er vor, blickte danach aber in stumme Gesichter. Ihm wurde bedeutet, man habe derzeit nichts anzubieten und müsse sich zunächst um die eigene Bevölkerung kümmern. Auch die Minister von 13 nördlichen und östlichen Mitgliedstaaten schwiegen, die noch Anfang Januar in einem Brief an die EU-Kommission gewarnt hatten: „Wir glauben, dass unsere Grenzen nicht sicher sein werden, falls wir nicht unsere Unterstützung auf unsere unmittelbaren Nachbarn ausweiten.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z. Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Borrell ist nicht nur deshalb besorgt. Er beobachtet auch, wie China und Russland Impfstoffe einsetzen, um in der Region Einfluss zu nehmen. Schon im Frühjahr 2020 hatte Pekings „Masken-Diplomatie“ auf dem Balkan Wirkung gezeigt. Der EU-Außenbeauftragte wies seinerzeit als Erster in Brüssel auf die geopolitischen Interessen hin, die auf dem Spiel standen.