Abstimmung im Bundesrat : Österreich könnte nächste Woche schon eine Impfpflicht haben

Die Corona-Impfpflicht von 18 Jahren an hat in Österreich die letzte parlamentarische Hürde genommen und kann voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft treten. Im Bundesrat, der zweiten Parlamentskammer, stimmten am Donnerstagabend ÖVP, Grüne, NEOS und der Großteil der SPÖ für eine entsprechende Vorlage des Nationalrats. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der noch unterschreiben muss, hatte zuvor ausrichten lassen, er werde das Gesetz sorgfältig auf das verfassungsgemäße Zustandekommen prüfen. Eine inhaltliche Prüfung kommt dem Staatsoberhaupt nicht zu, doch ist nach dem Inkrafttreten mit Klagen bis zum Verfassungsgerichtshof zu rechnen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Eine flächendeckende Überprüfung der Einhaltung und entsprechende Durchsetzung möglicher Strafen (Bußgelder zwischen 600 und 3600 Euro) sind damit vorerst nicht verbunden, die Regierung hat offengelassen, ob es überhaupt dazu kommt. Von Mitte März an soll die Polizei im Rahmen üb­­licher Amtshandlungen auch den Impfstatus prüfen und gegebenenfalls Bußbescheide ausgeben.

Am Arbeitsplatz gilt weiterhin 3 G, man darf also auch ungeimpft mit aktuellem Test in den Betrieb gehen. Mehrere Sozialverbände kritisierten diesen Widerspruch und artikulierten die Sorge vor jahrelangen Rechtsstreiten. Al­lerdings haben einzelne Arbeitgeber, zu­nächst der ORF und die Austrian Airlines, angekündigt, betriebsintern 2 G vorzuschreiben: Wer als Ungeimpfter nicht zur Arbeit gehen könne und für Homeoffice nicht in Frage komme, werde ohne Gehaltszahlung freigestellt. Dafür stützen sich die Be­triebe rechtlich auch auf die Impfpflicht.

Lockerungen in der Gastronomie

Auch in der Gastronomie und im Handel lockerte die Regierung die Vorschrift von 2 G auf 3 G, worin Kritiker ebenfalls einen Widerspruch zur Impfpflicht sehen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drückte das so aus: „Eine Impfpflicht und 3 G, das muss man intellektuell auch einmal auf die Reihe bringen. Aber das ist nicht meine Aufgabe als bescheidener Bürgermeister.“ Die Stadt Wien machte von der Möglichkeit für einzelne Bun­desländer Gebrauch, schärfere Re­geln zu erlassen, und behält vorerst 2 G in der Gastronomie bei.

Mit Inkrafttreten der Impfpflicht kommt auch das Prinzip staatlich organisierter kostenloser Testungen zu­neh­mend in die Kritik. In mehreren ÖVP-regierten Bundesländern wurde die For­derung laut, spätestens vom 15. März an, wenn an Impfverweigerer Bußgelder ausgestellt werden können, von diesen auch Testgebühren zu erheben. Wien, in dem die Testinfrastruktur besonders dicht ausgebaut ist, wies das zurück, ebenso die sozialdemokratische Parteiführung, doch aus einzelnen SPÖ-Landesverbänden kam auch Zustimmung zu der Forderung.

Mehr zum Thema 1/

Die Neos forderten, alle anderen Einschränkungen außer der Impfpflicht nach und nach zurückzunehmen und die Tests für alle kostenpflichtig zu machen. Die rechte FPÖ kritisiert sämtliche Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht. Aus der FPÖ-Eu­ropaparlamentsgruppe kam sogar die Forderung, die EU solle deswegen ein Artikel-7-Verfahren gegen Österreich beginnen.