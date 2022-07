Impfpass für Peking : Kommt das Ende von Chinas Null-Covid-Strategie?

Als erste Metropole in China führt die Hauptstadt Peking kommende Woche eine Impfpflicht für Besucher von Fitnessstudios, Schwimmbädern, Kinos, Museen, Internetcafés, Theatern und „anderen Orten, an denen sich viele Menschen versammeln“, ein. Bisher spielte der Impfstatus einer Person bei den Corona-Maßnahmen in China kaum eine Rolle. Umso mehr geht von dem Pekinger Vorstoß eine Symbolwirkung aus. Ausländische Fachleute beklagen seit Langem, dass das Land seine Impfkampagne nicht mit der nötigen Dringlichkeit vorantreibt. Ausgerechnet unter älteren Menschen ist der Anteil derer, die dreifach geimpft sind, vergleichsweise gering. Fast ein Sechstel der über Sechzigjährigen war im Mai noch gar nicht geimpft. Dass das ein Problem ist, wissen auch chinesische Epidemiologen. Die chinesische Führung hat aber bisher klare Botschaften zur Bedeutung von Impfungen vermieden.

Der Gesundheitsexperte Yanzhong Huang vom Council on Foreign Relations in New York sieht deshalb in dem Pekinger Impfpass einen „potentiell bedeutenden Schritt“, der eine vorsichtige „Wegbewegung von der Null-Covid-Politik signalisieren könnte“. Die noch leichter übertragbare Omikron-Subvariante BA.5.2, die inzwischen auch China erreicht hat, mache es „zunehmend unmöglich, die Verbreitung des Virus einzudämmen“, sagte Huang der F.A.Z. Bisher hat die Null-Covid-Politik dazu beigetragen, dass Impfkampagnen von Lokalbehörden nicht prioritär behandelt wurden.