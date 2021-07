Impfdruck in Griechenland : Mit Zuckerbrot und Spritze

Öffentlich hatte Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erstmals Anfang April davon gesprochen: Er sei besorgt darüber, sagte Mitsotakis im Frühjahr in einem Fernsehinterview, wie schwach das Impfangebot gegen Covid-19 von Beschäftigten des Gesundheitswesens angenommen werde. Sollte sich das bis Herbst nicht geändert haben, sei er bereit, eine Impfpflicht auf die Tagesordnung zu setzen.

Dazu ist es nun schon früher gekommen. Ähnlich wie zuvor Italien und Frankreich führt nun auch Griechenland eine partielle Impfpflicht ein. Am Donnerstag vergangener Woche billigte das Parlament entsprechende Änderungen. Beschäftigte in der Altenpflege müssen sich demnach ab Mitte August, solche in Krankenhäusern ab September impfen lassen. Das gilt etwa für die Ärzteschaft, das Pflegepersonal oder die Besatzung von Ambulanzfahrzeugen. Wer sich weigert, wird ohne Lohnfortzahlung freigestellt.

Die Regelung solle zunächst bis Jahresende und letztlich „für die Dauer der Pandemie“ gelten, ist aus Regierungskreisen zu hören. Vorgesehen sind auch Strafen von bis zu 200.000 Euro für Arbeitgeber, die nicht auf die Durchsetzung der Bestimmungen achten. Deren spätere Ausweitung auf andere Berufszweige, etwa für Lehrpersonal an Schulen und Universitäten, ist nicht ausgeschlossen. Bei den Streitkräften gilt die Impfpflicht bereits.

Der Vorstoß eines Ministers, auch der Privatwirtschaft die Entlassung impfunwilliger Angestellter zu ermöglichen, kam zwar nicht durch, doch die Erhöhung des Impfdrucks ist unverkennbar. Sie ist auch eine Reaktion darauf, dass von der Regierung gesetzte Impfanreize nicht wie erhofft wirken. Gesundheitsminister Vassilis Kikilias hatte Prämien für impfende Privatärzte angekündigt: 50 Euro für jede per Hausbesuch verabreichte Impfung, 20 Euro bei Impfungen in Praxen. Apotheken wurden immerhin zehn Euro Prämie pro vermitteltem Impftermin versprochen. Kinder ab 12 dürfen in Griechenland bald geimpft werden, und für Menschen zwischen 18 und 25 legte der Staat schon im Juni einen sogenannten „Freiheitspass“ auf: Bei Impfung gibt es für diese Altersgruppe einen Gutschein von 150 Euro, der für Hotelbuchungen, Kinobesuche, Konzertkarten, Fährtickets und andere Dienstleistungen im Inland eingesetzt werden kann.

Von knapp 950.000 Menschen, für die dieses Angebot infrage kommt, hatten sich bis Mitte Juli jedoch nur etwa 100.000 dafür registriert. Im Gesundheitswesen haben sich laut Angaben der nationalen Impfkommission bisher zwar mehr als neunzig Prozent der Ärzteschaft, aber nur etwa 70 Prozent der Pflegekräfte schützen lassen. Auch in Griechenland übersteigt inzwischen das Impfangebot die Nachfrage. Wurden im Juni noch mehr als 100.000 Dosen täglich verimpft, liegt die Zahl derzeit bei etwa 70.000 mit sinkender Tendenz. Etwa drei Millionen Menschen, fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung Griechenlands, ist ungeimpft und will es offenbar bleiben.

Da das Zuckerbrot nicht wie erhofft angenommen wurde, setzt die Regierung Mitsotakis deshalb nun verstärkt auf die Spritze. So wurden unlängst mehrere Dutzend Feuerwehrleute aus einer Katastrophenschutzeinheit strafversetzt, nachdem sie eine Impfung verweigert hatten. Auch Kontrollen werden verschärft. Da die Hafenbehörden offenbar zu lax vorgingen, wurde Mitte Juli die Küstenwache eingesetzt, um den Zugang zu Fähren zu kontrollieren, für den Covid-Tests oder Impfzertifikate verpflichtend sind. Schifffahrtsminister Giannis Plakiotakis teilte mit, innerhalb von nur einer Woche habe man mehr als 4500 Reisenden, Einheimischen ebenso wie ausländische Touristen, aufgrund fehlender oder falscher Nachweise den Zugang zur Fähre verweigert.

Debatte über Verfassungswidrigkeit

Am Freitag schaltete sich Mitsotakis zudem in die seit Monaten geführte Debatte ein, ob die griechische Verfassung dem Staat die Einführung einer Impfpflicht überhaupt erlaube. „Der Staat ist berechtigt, von allen Bürgern die Erfüllung ihrer Pflicht zu gesellschaftlicher und nationaler Solidarität zu fordern“, sagte Mitsotakis unter Berufung auf Artikel 25 der griechischen Verfassung. Darin ist zwar im ersten Absatz von der Verpflichtung des Staates und aller seiner Behörden zur Wahrung und ungehinderten Ausübung der Menschenrechte die Rede, doch heißt es auch, die missbräuchliche Ausübung von Rechten sei nicht gestattet. In einem abschließenden vierten Absatz wird dem Staat zudem das Recht zuerkannt, die von Mitsotakis erwähnte „soziale und nationale Solidarität“ einzufordern. Laut Lesart der Regierung kommt die Verweigerung einer Impfung einem Missbrauch staatsbürgerlicher Rechte gleich.

Unterstützung erhält das Kabinett inzwischen auch von der orthodoxen Kirche, was zu Beginn der Pandemie nicht durchgängig so war. Ein Treffen von Gesundheitsminister Kikilias und Griechenlands Chefepidemiologen Sotiris Tsiodras mit dem Heiligen Synod, der Bischofsversammlung, scheint hilfreich gewesen zu sein. Ein Sprecher der Bischöfe wurde einige Tage später jedenfalls mit der Aussage zitiert, Medizin und Wissenschaft seien „ein Geschenk Gottes an den Menschen“. Unter Gläubigen umgehende Gerüchte von implantierten Mikrochips und Impfungen als Teufelswerk wies der Sprecher zurück. Er kündigte an, die Kirche werde eine Broschüre mit zwölf Fragen und Antworten zu dem Thema verteilen. Problematischer als die Rolle der Kirche ist aber ohnehin die der sozialen Medien, wo „das Virus der Irrationalität ständig mutiert und ansteckender wird“, wie es in der Athener Zeitung Kathimerini dieser Tage hieß. Eine gewisse Sorge bereitet in Athen derweil die Frage, ob im Herbst Engpässe beim Pflegepersonal drohen, sollte es ab September in maßgeblichem Umfang zu Suspendierungen von Impfunwilligen in griechischen Krankenhäusern kommen.