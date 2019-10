Impeachment-Ermittlungen : Trumps Nerven liegen blank

Mitt Romney ist nicht der einzige Republikaner, der es gewagt hat, Donald Trumps Verhalten in der Ukraine-Affäre zu kritisieren. Doch auf die Äußerung des Senators aus Utah reagierte der amerikanische Präsident besonders empfindlich. Romney hatte auf Twitter geschrieben: „Wenn der einzige Amerikaner, den der Präsident herausgreift, um ihn zum Gegenstand chinesischer Ermittlungen zu machen, sein Gegenspieler von den Demokraten inmitten parteiinterner Vorwahlen ist, fällt es schwer, zu glauben, dass es nicht politisch motiviert ist.“ Dann fügte er hinzu: Der scham- und präzedenzlose Appell an China und die Ukraine, gegen Joe Biden zu ermitteln, sei „falsch und empörend“.

Trump offenbarte daraufhin, wie es um sein Nervenkostüm bestellt ist. Er fluchte über den Präsidentschaftskandidaten von 2012: Romney habe nie gewusst, wie man gewinne. Er sei ein „aufgeblasener Arsch“, der ihn, Trump, von Beginn an bekämpft habe – außer als er um seine Fürsprache im Senatswahlkampf bat und als er ihn angefleht habe, ihn zum Außenminister zu machen. Romney sei schlecht für die Republikaner. Später legte Trump nach: Er höre, dass man in Utah die Wahl des „aufgeblasenen Romney“ für einen Fehler halte. Dem stimme er zu. Er sei ein Narr, der den Demokraten in die Karten spiele.

Rechte Kreisen glauben, Romney arbeitet mit Pelosi

Trumps Ärger erklärt sich nicht allein dadurch, dass beide seit langer Zeit in gegenseitiger Abneigung verbunden sind. Dass der Präsident sich Romney jetzt vorknöpfte, dürfte mit einer Verschwörungstheorie zusammenhängen, welche Rush Limbaugh, der einflussreiche rechte Radiomoderator, seinem Millionenpublikum dieser Tage erzählte: Romney, so Limbaugh, habe sich nach dem Bekanntwerden der Beschwerde des Whistleblowers mit Nancy Pelosi, der „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, getroffen beziehungsweise mit ihr telefoniert. Und er habe der Demokratin versichert, es gebe Unterstützung der Republikaner dafür, Trump abzusetzen. Erst dieser Hinweis habe Pelosi bewogen, ihren Kurs zu ändern und ein Amtsenthebungsverfahren vorzubereiten. Romneys Büro wies diese Darstellung umgehend zurück.

Sollte das Repräsentantenhaus – wonach es aussieht – ein Impeachment beschließen, bedürfte es der Stimmen von zwanzig Republikanern, um die Zweidrittelmehrheit von 67 Senatoren zu erhalten. Die ist nötig, um den Präsidenten wegen Amtsmissbrauchs schuldig zu sprechen und ihn seines Amtes zu entheben. Der frühere republikanische Senator Jeff Flake, der im Streit mit Trump aus der zweiten Kammer ausgeschieden war, sagte jüngst, er wisse, in geheimer Abstimmung würden 35 republikanische Senatoren für eine Amtsenthebung stimmen. Die Abstimmung ist aber nicht geheim. Öffentlich haben bislang nur wenige Kritik am Präsidenten geäußert – und von Impeachment hat noch kein republikanischer Mandatsträger in Washington gesprochen.

Da ist etwa Ben Sasse, ein fraktionsübergreifend geschätzter Senator aus Nebraska, der nach der Lektüre des Telefonprotokolls Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj äußerte, das Gespräch sei besorgniserregend. Er wurde unmittelbar nach der Bemerkung auf der in rechtspopulistischen Kreisen beliebten Website Big League Politics beschuldigt, Trump „von hinten zu erdolchen“. Da ist zudem Chuck Grassley, der konservative Senator aus Iowa, der sich schon in früheren Zeiten einen Namen als jemand gemacht hatte, der die Whistleblower-Rechte stets verteidige. Nachdem Trump verlangt hatte, die Identität der Person offenzulegen, und nahegelegt hatte, deren Verhalten grenze an Verrat, stellte Grassley sich demonstrativ vor den Whistleblower. Auch er wurde von rechtspopulistischen Bloggern attackiert: „So viel zu den Führungsfiguren im Senat, die Präsident Trump gegen die Fortsetzung des Putschversuchs verteidigen.“