Es ist eine Entwicklung, die sich selbst Fachleute nicht ganz erklären können. Seit rund einem Jahr steigt die Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland rasant an. Im vergangenen Jahr stellten fast 24.000 türkische Staatsbürger einen Erstantrag in der Bundesrepublik. Das waren mehr als dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Die Türkei rückte damit in der Liste der Herkunftsländer auf Platz drei hinter Syrien und Afghanistan. In diesem Jahr hat sich der Trend verstetigt. Bis Ende Mai waren es mehr als 15.000 Erstanträge. Die Zahl vom Vorjahr dürfte damit deutlich überschritten werden.

Einerseits ist das nicht überraschend. Die türkische Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Nach Berechnungen unabhängiger Ökonomen liegt die Inflationsrate bei mehr als 100 Prozent. Selbst Familien aus der Mittelklasse haben Probleme, über die Runden zu kommen. In der türkischen Jugend herrscht Per­spektivlosigkeit. Zudem geht die türkische Regierung mit Willkür und Härte gegen Andersdenkende und Kritiker vor. Die Verfolgung von Oppositionellen ist allerdings nicht neu. Nach dem Putschversuch von 2016 wurden nach offiziellen Angaben rund 500.000 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zu dem Prediger Fethullah Gülen festgenommen. Danach ging die Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland zwar nach oben. Aber sie erreichte trotzdem nur ein Drittel des heutigen Niveaus.

Die Schutzquote ist deutlich gesunken

Der Heidelberger Anwalt und Grünenpolitiker Memet Kılıç nennt drei Gründe für die aktuelle Entwicklung: Erstens habe der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Verfolgungsdruck gegen die Opposition vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen vom Mai massiv verschärft. Zweitens treibe die wirtschaftliche Misere insbesondere junge Leute aus dem Land. Der dritte Grund sei das Erdbeben vom Februar. Obdachlos Gewordene mit Angehörigen in Deutschland konnten über ein vereinfachtes Verfahren ein Besuchervisum bekommen. 12.000 solcher Sondervisa wurden erteilt. Manche haben das genutzt, um vor Ort Asyl zu beantragen, obwohl ihre Angehörigen, die für sie gebürgt haben, zwei Jahre finanziell für sie aufkommen müssen.

Nach Kılıçs Einschätzung führte das Erdbeben dazu, dass die türkischen Behörden Pässe an Personen ausgaben, die in der Vergangenheit aus politischen Gründen keine bekamen. Der Anwalt erklärt sich das damit, dass „Erdoğan es sich vor den Wahlen nicht erlauben konnte, dass zu viele Leute in Zelten wohnen müssen“, sagt der frühere Bundestagsabgeordnete. Gerade diese Personen hätten aber kaum Chancen auf Asyl. Die Tatsache, dass sie mit Pass und Flugzeug einreisen konnten, werde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Beleg gewertet, dass sie nicht politisch verfolgt seien. „Grundsätzlich stimmt das, aber in diesem Fall wollte Erdoğan die Leute loswerden“, meint Kılıç. Der Heidelberger Anwalt geht davon aus, dass die Zahl der türkischen Asylbewerber weiter steigen wird. Seit der Wiederwahl Erdoğans hätten viele Intellektuelle den letzten Hoffnungsschimmer verloren.