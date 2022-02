Russische Söldner in Afrika : Putins langer Arm

Nicht nur in seiner Nachbarschaft versucht Moskau seinen Einfluss auszudehnen. An vielen Orten in Afrika kämpfen immer mehr russische Söldner.

In Bangui gibt es ein neues Denkmal: vier Soldaten in Kampfmontur, dahinter eine Frau mit zwei Kindern. Als Fotos von der Enthüllung durch Faustin Archange Touadéra, den Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), in den sozialen Medien die Runde machten, fiel internationalen Fachleuten etwas auf: Die Soldatenfiguren der neuen Skulptur ähneln stark drei identischen Bronzekämpfern zu Ehren „russischer Freiwilliger“. Sie stehen im syrischen Palmyra, im ost­ukrainischen Luhansk und in einer Kleinstadt der südrussischen Region Krasnodar. Am ersten und am zweiten Schauplatz haben Söldner der russischen „Wagner“-Gruppe gekämpft, in der Nähe des dritten werden sie ausgebildet. Neben der ZAR ist „Wagner“ mittlerweile in einer Reihe afrikanischer Staaten aktiv, im Kraftfeld von Gewalt, Geld und Geopolitik.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Offiziell gibt es die „Gruppe Wagner“ nicht. Private Militärunternehmen sind in Russland verboten. Es gibt nur eine Vielzahl von Akteuren, viele mit einem Hintergrund in russischen Geheimdiensten und Sicherheitskräften. „Wagner“ soll der Spitzname ihres Kommandeurs sein, der im Militärgeheimdienst GRU gedient haben und dem Komponisten Richard Wagner sowie dem „Dritten Reich“ zugetan sein soll. Zugerechnet werden die Söldner dem Sankt Petersburger Geschäftsmann Jewgenij Prigoschin. „Putins Koch“ soll zum Einsatz kommen, wenn der Kreml Gäste empfängt, ebenso soll er für die russischen Streitkräfte, Schulen und Kindergärten kochen. Ein großes Geschäft. Auch Propagandamedien und eine Petersburger Internet-„Trollfabrik“ ordnet man Prigoschin zu. Der bestreitet die Verbindungen, auch die zu Unternehmen, die im Rohstoffgeschäft der Länder engagiert sind, in denen „Wagner“-Söldner kämpfen. Doch zugleich kokettiert Prigoschin mit seinem Image als Putins Mann fürs Grobe. Dass die EU und die Vereinigten Staaten Prigoschin, weitere Russen sowie Unternehmen, die sie mit „Wagner“ verbinden, mit Sanktionen belegt haben, erscheint aus Kreml-Sicht wie eine Auszeichnung.

Militärhilfe gegen Rohstoffe

Zuerst kämpften „Wagner“-Söldner von 2014 an in der Ukraine gegen die Regierung in Kiew. Offiziell hat der russische Staat nichts mit ihnen zu tun. Geht ein Einsatz gut, kann ein „Wagner“-Söldner nicht nur den Orden der Truppe, ein Kreuz mit Schwertern, erhalten, sondern auch offizielle Auszeichnungen. Geht etwas schief, ist das auch kein Problem für den Kreml. Als Putin vor zwei Jahren nach in Libyen gesichteten „Wagner“-Söldnern befragt wurde, sagte er, wenn dort russische Staatsbürger seien, „dann vertreten sie nicht die Interessen des russischen Staats und erhalten kein Geld vom russischen Staat“. Doch sind viele Verbindungen bezeugt. So wurde der BBC in Libyen ein Tablet zugespielt, das ein russischer Söldner zurückgelassen haben soll. Darauf war unter anderem eine „Einkaufsliste“ von Waffen gespeichert, die nur das russische Militär liefern kann.

Auch in der bitterarmen ZAR dementieren Regierungsvertreter weiterhin den Einsatz der Söldner. Bewohner von Bangui erzählen aber, dass „Wagner“-Leute seit Jahren als Leibwächter des Präsidenten auftreten. Sie bilden Soldaten aus, sind auf Pritschenwagen und in Tavernen zu sehen. Laut dem amerikanischen Sender CNN erhielt ein Prigoschin zugerechnetes Unternehmen Konzessionen für Gold- und Diamantenminen in dem Land. Das Muster „Militärhilfe gegen Rohstoffe“ wurde in Syrien bekannt: „Wagner“-Leute kämpfen, bilden aus, beraten – und gründen Unternehmen, die Öl-, Gas-, Gold-, Diamanten-, Platin- oder Uranvorkommen ausbeuten.