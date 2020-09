Germanophilie im Königreich : Sind die Deutschen die besseren Briten geworden?

Als die BBC-Korrespondentin Katya Adler Ende der neunziger Jahre nach Berlin entsandt wurde, fragte sie die Redaktionsleiter in London, was die gerne aus Deutschland erfahren würden. „Sie wissen ja, wie es ist“, lautete die Antwort. „Es ist ein bisschen trüb, aber was wir haben müssen, ist etwas über die Wirtschaft und vielleicht eine Nazi-Story.“ Adler erzählte die Anekdote, als sie unlängst das Buch ihres Journalistenkollegen John Kampfner vorstellte, das schon im Titel verrät, wie sehr sich die Zeiten verändert haben: „Why the Germans Do it Better“ – warum es die Deutschen besser machen.

Deutschland ist sexy geworden im Königreich. Kampfners Buch stieg in wenigen Tagen auf die Bestsellerliste der „Sunday Times“, sein Verlag soll Mühe mit dem Nachdrucken haben. Überrascht und überwältigt gab sich der Autor bei seiner Buchpräsentation. Dabei dürfte Kampfner geahnt, zumindest gehofft haben, dass er mit seinem Lob auf Deutschland einen Nerv treffen würde. „Guckt euch dieses Land an, ihr Briten, ihr Amerikaner, und lernt von seiner Bescheidenheit!“, rief er aus. Damit sprach er vielen Briten aus der Seele, jedenfalls all denen, die an ihrer Regierung verzweifeln.

Von der „stillen Kompetenz“ lernen

„Humility“, was sich auch als Demut übersetzen lässt, ist nicht die einzige Tugend, die Kampfner den Deutschen bescheinigt, obwohl er diese besonders betont: „Ihr seid so viel besser, als ihr denkt!“, ruft er ihnen zu. Kampfner, der in den achtziger Jahren als Korrespondent in Bonn und Ost-Berlin gearbeitet hat und für das Buch noch einmal ausgiebig gereist ist, sieht Deutschland als Modell schlechthin: hart arbeitend, aufs Wesentliche bezogen, sozial zusammenhaltend und ehrlich mit sich selbst, vor allem mit der eigenen Vergangenheit. „Wir im Königreich haben keinen Mangel an Hybris, an ,Rule, Britannia!‘, an Arroganz und an Rückblicken auf unsere glorreiche Vergangenheit“, sagt er. „Warum lernen wir nicht von der stillen Kompetenz eines anderen Landes?“ Stille Kompetenz, das hört man wiederum als Deutscher gerne.

Etwas scheint sich verändert, ja verkehrt zu haben im Verhältnis der Briten und der Deutschen. Lange Zeit, eigentlich bis vor wenigen Jahren, wurde ja überwiegend andersherum geschwärmt. Generationen von Deutschen betrachteten die Briten als eine Art auserwählte Nation. Man blickte auf zu ihrer Weltläufigkeit, ihrer historischen Sonderstellung, ihrer Redegabe, ihrem Humor, ihrem Mut zur Exzentrik. Die Briten machten es vielleicht nicht besser als die Deutschen, aber glamouröser, ausgeruhter, kreativer, selbstbewusster. Kern der Bewunderung war der zivile Bürgersinn des in Freiheit geborenen Engländers, den der Englandkenner Johann Wilhelm von Archenholtz den Deutschen schon 1785 näherbrachte: „Das Bewusstsein der Freiheit und der Schutz der Gesetze verursacht, dass der gemeine Mann gegen Vornehme, ja selbst gegen die ersten Männer des Staates nur geringe Achtung zeigt, es sei denn, dass sie sich durch ihr Betragen Popularität erworben haben.“