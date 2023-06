Im Krieg mit Russland : Wie Ukrainer im Pick-up Drohnen jagen

Aktualisiert am

Maljuk schaut konzen­triert auf den kleinen Bildschirm, den er auf dem Dach seines Pick-ups aufgestellt hat. Die Karte der Ukraine ist darauf zu sehen und ein gelber blinkender Punkt, der sich langsam auf die Großstadt Krywyj Rih zubewegt. „Das ist eine Drohne, die aus Belarus kommt“, sagt Maljuk und zeigt auf den Punkt. „Wahrscheinlich eine Schahed.“ Sie könnte bis in den Süden der Ukraine fliegen, ins Gebiet Odessa, wo Maljuk stationiert ist.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



Wahrscheinlicher ist aber, dass die Drohne aus Belarus ein Ablenkungsmanöver ist. Die eigentliche Gefahr droht aus dem Süden, vom Schwarzen Meer, wo russische Kampfschiffe kreuzen, sagt Maljuk. Auf der Ladefläche des Pick-ups richtet ein Soldat das Maschinengewehr nach Norden aus. Damit soll er die Drohne im Ernstfall vom Himmel holen. Ein weiterer Soldat positioniert sich neben dem Wagen mit seinem Gewehr.

Maljuk ist der Kommandeur einer mobilen Einsatzgruppe zur Drohnenabwehr, die zur ukrainischen Nationalgarde gehört. Der Name, der auf Ukrainisch so viel wie Kleinkind bedeutet, passt gar nicht recht zu dem großen, kräftigen Mann. Es ist kurz nach 23 Uhr, als an diesem Juniabend Luftalarm ausgelöst wird und er mit seinen Männern ausrücken muss. Nur wenige Minuten haben sie Zeit, um zu ihrem Einsatzort zu kommen.

Mit zwei Pick-ups amerikanischer Bauart rasen sie los. Auf einem befindet sich ein riesiger Scheinwerfer, auf dem anderen das feuerbereite Maschinengewehr. „Die Drohnen iranischer Herstellung fliegen nicht schnell, so 150 bis 200 Kilometer in der Stunde, aber niedrig“, erklärt Maljuk. „Sie klingen wie eine Kettensäge.“ Hören die Männer eine Drohne, suchen sie mit dem Scheinwerfer den Nachthimmel ab. Unter idealen Bedingungen kann der Soldat am Maschinengewehr die Drohne treffen, sobald sie sich bis auf zwei Kilometer genähert hat.

Drohnen attackieren Wohnhäuser und Kraftwerke

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 greift Moskau auch mit Drohnen an. In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Attacken wieder zugenommen, meist kommen sie im Dunkeln; kaum eine Nacht vergeht, in der nicht die Alarmsirenen im Land aufheulen. Oft werden die Drohnen abgeschossen, bevor sie ins Ziel stürzen. Doch nicht immer gelingt das. Dann treffen sie Kraftwerke, Kliniken, Wohnhäuser.

Maljuks Gruppe schützt in dieser Nacht ein Umspannwerk. Wo genau die Einheit stationiert ist, wird aus Sicherheitsgründen in diesem Text ebenso wenig erwähnt wie die Größe der Einheit oder die Klarnamen der Soldaten. Deswegen tauchen sie nur mit ihren Kampfnamen auf. Nur so viel teilt die Pressesprecherin der Nationalgarde mit: Eine Gruppe besteht aus drei bis sechs Mann, gut hundert solcher Gruppen sind im selben Gebiet wie Maljuks Team unterwegs. Einige davon sind Teile der Armee, andere gehören zur Nationalgarde, die dem Innenministerium untersteht.