Im Angesicht des Todes : So brutal verfolgt Myanmars Militär Demokraten

Jeden Tag macht sich Maung Saungkha auf, um sich in seiner Kampfmontur der Junta entgegenzustellen. Mit dem Bauarbeiterhelm auf dem Kopf, der Schutzbrille im Gesicht und dem selbstgebauten Schild in der Hand schützt er sich so gut es geht gegen das Tränengas, die Blendgranaten und die Gummigeschosse, die auf ihn und seine Kampfgefährten in den folgenden Stunden niederhageln. Die Ausrüstung sieht aus wie aus dem Baumarkt zusammengesammelt.

Gegen die scharfe Munition, die nun immer häufiger zum Einsatz kommt, kann sie nichts ausrichten. Die grausamen Fotos aus anderen Protestgebieten zeigen das eindrücklich. Auf ihnen sieht man Menschen, deren Köpfe von Kugeln zertrümmert wurden. Ihre Bäuche sind aufgeplatzt. „Natürlich ist es sehr hart an der Frontlinie. Manche gehen schon nicht mehr raus, um zu protestieren. Aber wir gehen immer noch regelmäßig. Bei diesen normalen Demonstrationen übernehme ich die Führung“, sagt der 28 Jahre alte Aktivist telefonisch der F.A.Z. aus Yangon, Myanmars größter Stadt.