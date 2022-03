Illegaler Bergbau in Amazonien : Der Preis des schmutzigen Goldes

Die Fotos sind schwarz-weiß, doch wer sie anschaut, sieht Grün. Das satte Grün des Regenwaldes. Der preisgekrönte brasilianische Fotograf Sebastião Salgado hat es mit der Kamera eingefangen. Die Bilder seiner aktuellen Ausstellung zeigen die Naturgewalt und die schier unendliche Vielfalt des Regenwaldes und seiner Urvölker. Salgado zeigt bewusst nicht die Zerstörung selbst, sondern das, was zerstört zu werden droht. „Was im Amazonasregenwald passiert, ist eine Tragödie“, sagt er in einem Interview mit der brasilianischen Zeitschrift „Istoé“. „Es ist etwas, das vermieden werden kann, ein Problem, das sich verschlimmert, ohne dass es einen Grund dafür gibt.“

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Salgado meint die fortschreitende Zerstörung des größten Regenwaldes der Welt, der von illegalen wirtschaftlichen Aktivitäten zerfressen wird. Während in einfach zugänglichen Regionen Weideflächen frei gerodet werden, bahnen sich Zehntausende Holzfäller und Goldsucher scheinbar unaufhaltsam den Weg in immer abgelegenere Gebiete, auch in Schutzgebiete und die geschützten Territorien der Indigenen. Der Verlust der Waldfläche ist mit Satelliten sichtbar messbar. Über das Ausmaß des illegalen Goldschürfens gibt es weniger Anhaltspunkte. Erhebungen zeigen jedoch, dass es im Amazonasregenwald über 4000 illegale Goldgräbercamps gibt. Mehr als die Hälfte davon befinden sich in Brasilien. Von dem, was sich im Dickicht des Regenwaldes und auf seinen unzähligen Zuflüssen ereignet, bekommt die große Öffentlichkeit nur selten etwas mit, auch in Brasilien nicht.