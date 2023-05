Aktualisiert am

Im Kampf gegen Rekordzahlen illegaler Migranten an der Grenze zu Mexiko versucht es die amerikanische Regierung mit Technologie. Eine App soll Termine für den Grenzübertritt verteilen.

Eine Familie aus Venezuela an der Grenze zu den Vereinigten Staaten im Februar Bild: Reuters

Präsident Joe Bidens Kehrtwende in der amerikanischen Migrationspolitik kam vor gut zwei Monaten. Sie war ein Vorbote der Feuertaufe, die dem System in der kommenden Woche bevorsteht. Am kommenden Donnerstag, dem 11. Mai, soll nach gut drei Jahren die Gesundheitsverordnung Title 42 fallen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Offiziell ein Instrument zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung in Gesundheitsnotfällen, war die unter Präsident Donald Trump eingesetzte Verordnung auch ein geeignetes Mittel, Migranten an der Südgrenze der Vereinigten Staaten ohne die Chance auf ein Asylverfahren abzuweisen. Bis März dieses Jahres betraf das knapp zweieinhalb Millionen Menschen.