Illegale Migration : Acht Tote an US-kanadischer Grenze entdeckt

Polizisten stellen am 25. März ein Schild an der amerikanisch-kanadischen Grenze auf, das Migranten vor dem Übertritt warnt. Bild: AP

Gut eine Woche nachdem die Vereinigten Staaten und Kanada sich auf neue Regelungen für Migranten verständigt haben, sind auf dem Territorium der Akwesasne Mohawk Nation an der Grenze zwischen beiden Ländern acht Tote entdeckt worden. Laut Polizei wurden sechs der acht Leichen am Freitag bei der Suche nach einer vermissten Person im Sankt-Lorenz-Strom gefunden.

Es handele sich um sechs Erwachsene und zwei Kinder, eine rumänische und eine indische Familie. Nach Angaben der Behörden hatten sie versucht, die Grenze in die Vereinigten Staaten illegal zu überqueren. Ein 28 Jahre alter Rumäne trug demnach zwei kanadische Pässe bei sich, die dem zwei Jahre alten Kind und dem Säugling gehörten.

In einer Mitteilung der Polizei von Akwesasne vom Wochenende heißt es, die genauen Umstände der Todesfälle würden noch untersucht. „Die Grenzen unseres Territoriums zu sichern und dafür zu sorgen, dass Akwesasne nicht ausgenutzt wird“, sei eine Priorität. Man setze alles daran, zu verhindern, „dass so etwas jemals wieder passiert“.

Kanada darf Migranten an inoffiziellen Grenzübergängen abweisen

Das Territorium der First Nation liegt im amerikanischen Bundesstaat New York sowie den kanadischen Provinzen Ontario und Québec. Laut der örtlichen Polizei wurden seit Jahresbeginn achtzig Personen bei dem Versuch aufgegriffen, über das Gebiet der Indigenen in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sprach von einem „herzzerreißenden“ Vorfall.

Laut einem Abkommen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2004 müssen Migranten in dem Land Asyl beantragen, in dem sie angekommen sind. Weil die Zahl derer, die die Grenze in beide Richtungen illegal überqueren, in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat, haben sich beide Länder auf eine Regelung verständigt.

Kanada darf Migranten an inoffiziellen Grenzübergängen abweisen, nimmt im Gegenzug jedoch 15.000 Migranten aus Süd- und Mittelamerika auf. Laut der Polizei von Akwesasne steht das Unglück nicht im Zusammenhang mit der neuen Regelung, weil die Migranten aus Kanada in die USA unterwegs gewesen seien.