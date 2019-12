Rumänische Revolution : Gerechtigkeit nach dreißig Jahren?

Den ersten Weihnachtstag des Jahres 1989 werden viele Menschen in Rumänien wohl noch für lange Zeit mit den Bildern eines Doppelmords in Verbindung bringen. Diese Bilder zeigen zwei ältere Menschen, eine Frau und einen Mann, die von Soldaten an den Händen gefesselt werden. Die Frau kreischt dabei zum Teil hysterisch und versucht anfangs noch, sich zu wehren. Von dem Raum, in dem sie gefesselt wurden, werden beide dann vor ein Peloton geführt, es fallen Schüsse. Die beiden liegen tot am Boden, Nahaufnahmen zeigen ihre Gesichter. Die Bilder, die im Dezember 1989 um die Welt gingen, zeigen die Exekution des rumänischen Diktatorenehepaars Nicolae und Elena Ceauşescu. Das, was in den Tagen danach geschah, beschäftigt nun, drei Jahrzehnte später – und dreißig Jahre zu spät, wie in Rumänien oft zu hören ist –, die rumänische Justiz.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



In Bukarest wird im kommenden Jahr, wenn nicht wieder etwas dazwischenkommt, ein rumänischer Jahrhundertprozess fortgesetzt. Hauptangeklagter ist der 89 Jahre alte Politiker Ion Iliescu. Die Anklage vor dem Hohen Justizhof in Bukarest, dem höchsten Gericht Rumäniens, lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Anders als in anderen Staaten Osteuropas, wo die kommunistischen Diktaturen 1989 ganz oder doch weitgehend friedlich gestürzt wurden, endete das europäische „annus mirabilis“ für Rumänien in einem Blutbad. Bemerkenswert daran ist, dass der Schrecken mit der Erschießung der Ceauşescus am 25. Dezember 1989 nicht nur nicht gebannt war, sondern sich noch ausweitete. Mehr als 850 Menschen (laut Anklageschrift exakt 862) wurden in den Tagen nach dem Tod der Ceauşescu noch getötet, fast 2200 verwundet – obwohl doch die Wurzel des Übels angeblich beseitigt war.