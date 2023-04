Neuerdings ist in Wien der „Ibiza-Detektiv“ Julian Hessenthaler wieder in aller Munde. Er gibt Interviews, in denen er sich als Justizopfer darstellt. Am Donnerstag wird ihm sogar eine der renommiertesten Wiener Bühnen freigeräumt. Das Volkstheater veranstaltet mit ihm und mit der Onlineplattform „Correctiv“ einen Abend unter dem Titel „Einer muss zahlen“. Hessenthaler kann deshalb zur Verfügung stehen, weil er vor einigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hatte zweieinhalb Jahre einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Handels mit Kokain abgesessen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Volkstheater-Direktor Kay Voges erklärte vorab, Hessenthaler sei „eine der spannendsten und umstrittensten Persönlichkeiten der jüngeren österreichischen Geschichte“, nämlich entweder ein „unerschrockener, verfolgter Whistleblower wie Edward Snowden“ oder ein „geschäftstüchtiger Nestbeschmutzer“. Unumstritten, so befand der Theaterdirektor, seien Hessenthalers Verdienste für die Demokratie Österreichs, weil er den öffentlichen Fokus auf Korruption in Politik und Medien gelenkt habe. Das mit dem Fokus stimmt gewiss, das mit dem „unumstritten“ eher nicht. Die Wiener FPÖ rügte beispielsweise, es sei ein „Skandal der Sonderklasse, dass ein verurteilter Drogenhändler wie Julian Hessenthaler“ nun durch das mit Millionen öffentlicher Förderungen getragene Theater eine Plattform erhalte.