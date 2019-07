Datenträger geschreddert : Kurz und der Reißwolf

Wer ein Beispiel für Unverdrossenheit sucht, kann sich an Heinz-Christian Strache halten. Der frühere österreichische Vizekanzler und Parteivorsitzende der rechten FPÖ ist bekanntlich über die Veröffentlichung eines Videos gestolpert, das ihn in einer Finca auf Ibiza zeigt, wie er einer vermeintlichen russischen Oligarchin allerlei staatliche Vergünstigungen in Aussicht stellt, sollte sie ihm mit ihrem Geld in die Regierung helfen. Jetzt ist Strache mit seiner Familie in den Urlaub abgereist, und zwar nach Ibiza. „Ibiza ist immer eine Reise wert“, gab er noch fröhlich zu Protokoll.

Ibiza ist bis auf Weiteres auch immer eine Schlagzeile wert. Wie es Affären so an sich haben, verläuft diese, die zum Bruch der Mitte-Rechts-Koalition unter dem ÖVP-Vorsitzenden Sebastian Kurz und zu vorzeitigen Neuwahlen Ende September führte, mannigfaltig weiter. Inzwischen wird gesucht, wer in irgendeiner Weise mit „Ibiza“ zu tun haben könnte, ob es einen ursprünglichen Auftraggeber gab und wer alles vor der Veröffentlichung davon wusste. Am interessantesten ist es natürlich, wenn der Name von Kurz ins spekulative Spiel kommt. So wie jetzt bei der Sache mit dem Datenträger aus einem Drucker des Bundeskanzleramts.

Sie spielte sich in den letzten Tagen der Amtszeit von Sebastian Kurz ab, nachdem die ÖVP-FPÖ-Koalition zerbrochen war und ein möglicher parlamentarischer Misstrauensantrag gegen den Kanzler sich abzeichnete. Da brachte ein Mitarbeiter der Regierungszentrale am Wiener Ballhausplatz Datenträger zu einer Dienstleistungsfirma namens „Reisswolf“, um ihn vernichten zu lassen. Es handelte sich um die Festplatte eines Druckers sowie, wie es inzwischen heißt, vier weitere Festplatten. An sich ist das nichts Ungewöhnliches. Die nationalen und europäischen Vorschriften zur Datensicherheit schreiben einigen Aufwand vor, und auf dem Datenträger eines modernen, vernetzten Bürodruckers könnten durchaus sensible personenbezogene Daten sein, die durch eine einfache Löschung keineswegs aus der Welt wären. Deshalb muss ein Fachmann seine Hände daranlegen. „Die Löschung bestimmter sensibler, nicht dem Bundesarchivgesetz unterliegender Daten entspricht der üblichen Praxis bei Regierungswechseln“, heißt es in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme des Büros von Brigitte Bierlein, die seit Kurz‘ Sturz per parlamentarischem Misstrauensvotum als parteilose Bundeskanzlerin amtiert. Dennoch werde der Vorgang untersucht.

Der Mann soll sich „nervös“ verhalten haben

Denn es wurde in diesem Fall ein ausgesprochen ungewöhnlicher Weg beschritten: Der betreffende Mitarbeiter war selbst eigentlich nicht für das Thema IT-Sicherheit zuständig, sondern zählte zum politischen Stab und war mit der Kommunikation in Sozialen Medien betraut. Inzwischen ist er Mitarbeiter in der Parteizentrale der ÖVP. Der Mann ging nicht in offizieller Funktion zu dem Aktenvernichter, sondern kam als Privatperson und gab außerdem einen falschen Namen an. Das Ganze wurde überhaupt nur deshalb bekannt, weil er ein Detail bei der Abwicklung vergessen hatte: Die Bezahlung. Rechnung und Mahnung konnten nicht zugestellt werden, es ging um rund 76 Euro.

Die Spekulationen schießen naturgemäß ins Kraut: Welche Daten mögen auf dieser Platte gewesen sein? Sollte es der Zweck des Vorgehens in Inkognito gewesen sein, die Vernichtungsaktion möglichst diskret abzuwickeln, so dürfte das Ausmaß der Unbedarftheit ungefähr auf dem Niveau der Protagonisten des Ibiza-Videos liegen, die damals in die Falle der angeblichen Oligarchin getappt sind. Am Wochenende berichtete die Zeitung „Kurier“ als erste über die „Schredder-Affäre“.