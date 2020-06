Ibiza-Affäre : Mauscheleien per Kurznachricht

Gut ein Jahr nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache als österreichischer Vizekanzler und Vorsitzender der rechten Partei FPÖ infolge seiner Ibiza-Affäre sind am Pfingstwochenende neue Vorwürfe gegen ihn bekanntgeworden. Laut eines Berichts der Wiener „Presse“ geht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dem Verdacht nach, Strache habe einem Privatklinikbetreiber den Weg zu Sozialversicherungsgeld eröffnet und im Gegenzug Vorteile oder Parteispenden erhalten. Tatsächlich hat die besagte Klinik während der kurzen Regierungsbeteiligung der FPÖ, welche damals auch die zuständige Sozial- und Gesundheitsministerin stellte, per Gesetz Aufnahme in eine entsprechende Liste gefunden. Auch eine Parteispende über 10.000 Euro im Jahr 2017 ist belegt und veröffentlicht. Den möglichen Anhaltspunkt, dass da ein Zusammenhang bestand, bietet die Auswertung eines Chatverlaufs auf Straches Mobiltelefon, das im vergangenen Jahr beschlagnahmt worden ist. Sie erwecken den Eindruck von Mauscheleien zwischen Politik und Unternehmen. Eine konkrete Vorteilsannahme durch Strache geht allerdings aus dem, was bislang bekanntwurde, nicht hervor. Strache bestreitet den Vorwurf.

Nicht nur die neuen Vorwürfe würzen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der diese Woche seine Sitzungen aufnimmt. Es ist auch bekanntgeworden, dass die Ermittler inzwischen die vollständigen Aufnahmen sichergestellt haben, die am 24. Juli 2017 in einer Finca auf Ibiza heimlich von einem Treffen der damaligen FPÖ-Oppositionspolitiker Strache und Johann Gudenus sowie dessen Ehefrau mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte und deren Vertrauten angefertigt worden sind. Die skandalösen Aussagen über Parteispenden am Rechnungshof vorbei, über Ankauf und Instrumentalisierung der „Kronen-Zeitung“ und Staatsaufträge im Gegenzug, die die Provokateure damals Strache und Gudenus entlockten, kosteten die beiden Politiker zwei Jahre später ihre inzwischen erlangten Ämter als Vizekanzler und Fraktionsvorsitzender. Aber bislang ist öffentlich nur ein wenige Minuten langer Zusammenschnitt bekannt, den vor etwa einem Jahr die deutschen Medien „Süddeutsche Zeitung“ und „Der Spiegel“ publiziert haben.

Ermittler haben die Langfassung des Videos bei einer Hausdurchsuchung im April in einer Wohnung in Wiener Neustadt gefunden. Die Speicherkarte solle in einer Steckdose versteckt worden sein, berichtete der „Kurier“. Um diese Daten findet ein merkwürdiges Gezerre zwischen Parlament, Justiz- und Polizeibehörden statt. Sprecher aller „Klubs“ (Fraktionen) haben gefordert, das Material dem Untersuchungsausschuss zügig zur Verfügung zu stellen, damit die Abgeordneten sich noch vor den ersten Zeugenvernehmungen ein Bild machen könnten. Dem hat – außer Strache selbst – niemand ausdrücklich widersprochen, doch gab es anscheinend hinhaltenden Widerstand. Die Staatsanwaltschaft verwies darauf, dass sie es noch gar nicht in den Händen habe, da die Sonderkommission des Bundeskriminalamts („Soko Tape“) es noch auswerte und aufarbeite. Das Bundeskriminalamt wiederum verwies auf die Justizbehörden als zuständige Stellen, um das Ersuchen des Parlaments zu beantworten.