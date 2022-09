Krieg in der Ukraine : IAEA-Mission am AKW Saporischschja eingetroffen

In Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist erstmals seit Beginn des Kriegs vor mehr als einem halben Jahr ein Team von internationalen Experten eingetroffen. Die Beobachtermission der Internationalen Atombehörde IAEA will sich in dem AKW, das seit März von russischen Truppen besetzt ist, ein Bild von den Zuständen machen. Das Kraftwerk mit insgesamt sechs Reaktoren steht immer wieder unter Beschuss. Die beiden Kriegsparteien machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. International gibt es zunehmend Sorgen, dass es zu einem nuklearen Zwischenfall kommen könnte.

Nach Angaben der IAEA und der ukrainischen Atombehörde Energoatom, die das Kraftwerk betreibt, traf das Team am Donnerstag gegen 14.15 Uhr Ortszeit in Saporischschja ein. Nur eine Stunde zuvor sei das Kraftwerk noch beschossen worden, berichtete Energoatom. Der Konvoi der IAEA musste Medienberichten zufolge mehrfach stoppen, um nicht unter Feuer zu geraten. IAEA-Chef Rafael Grossi hatte bei der Abfahrt am Morgen betont, er sei sich über die Gefahren bewusst. Die Mission sei aber zu wichtig, um sie im letzten Moment abzublasen.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti veröffentlichte eine Video, das die Ankunft der UN-Fahrzeuge am Atomkraftwerk Saporischschja zeigen soll.

Kurz vor dem Eintreffen der IAEA-Delegation war die nahe des Atomkraftwerks gelegene Stadt Enerhodar abermals beschossen worden. Ukrainer und Russen gaben sich gegenseitig die Schuld. „Seit fünf Uhr morgens ist Beschuss aus Granatwerfern zu hören“, schrieb der geflohene ukrainische Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, auf Telegram. Mehrere zivile Objekte seien getroffen worden, es gebe auch Tote. Auch die abgestimmte Route, die die Expertenkommission von der Stadt Saporischschja in das 120 Kilometer entfernte AKW nehmen sollte, sei unter Beschuss, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Olexandr Staruch, auf Twitter. Am Vormittag berichteten die Behörden zudem, dass die Stadt ohne Strom sei.

Der Vertreter der russischen Besatzer, Wladimir Rogow, teilte dagegen auf Telegram mit, Enerhodar werde seit dem frühen Morgen von ukrainischer Artillerie beschossen. Das russische Verteidigungsministerium meldete, ein versuchter Angriff ukrainischer Truppen auf das AKW sei abgewehrt worden. Rund 60 Mann seien aus Booten am Ufer des Kachowka-Stausee etwa drei Kilometer entfernt von der Anlage ausgestiegen und hätten versucht, das Kraftwerk einzunehmen. Ukrainische Sturmtruppen seien in der Nähe von Enerhodar entdeckt worden.

Am Donnerstagvormittag teilte Energoatom mit, dass einer von zwei noch betriebenen Reaktoren im AKW Saporischschja nach russischem Beschuss heruntergefahren worden sei. Das Notsystem sei nach Mörser-Beschuss aktiviert und Reaktor Nummer 5 abgeschaltet worden. Reaktor Nummer 6 produziere weiter Strom, den die AKW-Anlage für den eigenen Betrieb benötige. Zudem teilte Energoatom mit, dass die Mitarbeiter Repressionen durch die russischen Besatzer ausgesetzt seien. Mehrere Mitarbeiter, die den Russen gegenüber nicht wohlgesonnen seien, seien verschwunden.

Die Gruppe von Fachleuten mit IAEA-Generalsekretär Grossi an der Spitze soll überprüfen, in welchem Zustand die Anlage mit ihren sechs Reaktoren ist, unter welchen Bedingungen die ukrainische Bedienungsmannschaft arbeitet und ob alles Nuklearmaterial noch an Ort und Stelle aufzufinden ist. In dem AKW befinden sich russische Soldaten.