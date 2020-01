Nur Schall und Rauch? : Der Hype um Putins „Wunderwaffe“

Die Worte von Sergej Shoigu klangen wie ein vorzeitiges Geschenk an seinen Präsidenten. Knapp zwanzig Jahre, nachdem Wladimir Putin erstmals die Macht im Kreml übernommen hat, verkündete Russlands Verteidigungsminister am vergangenen Freitag eine Weltpremiere. Die strategischen Raketentruppen hätten in der Oblast Orenburg das System Awangard in Betrieb genommen; eine Hyperschallwaffe, montiert auf einer Interkontinentalrakete: Rasend schnell, unfassbar wendig und völlig unverwundbar. Tatsächlich erfolgte die Indienststellung nicht überpünktlich, sondern gerade noch rechtzeitig. Putin hatte Awangard den Russen schon vor einem Jahr als „exzellentes Neujahrsgeschenk an die Nation“ verkauft und versprochen, dass die Waffe noch 2019 einsatzbereit sei. Mit ihr, so Putin damals, werde sein Land auf Jahrzehnte hinaus „unverwundbar“. Manche westlichen Militärs und Fachleute schlugen – damals wie heute – Alarm und warnten vor einer neuartigen, ernst zu nehmenden Gefahr, der der Westen nichts entgegen zu setzen habe. Das klang nach Sputnik-Schock.

Ob Awangard tatsächlich die gleiche Wirkung entfalten kann wie seinerzeit der erste von Menschen geschaffene Satellit, lässt sich kaum sagen. Informationen über das System sind rar, und sie stammen fast ausnahmslos von russischer Seite. Bilder oder Videos, die Awangard in Aktion zeigen, wurden noch nicht veröffentlicht. Bei einem angeblichen Test vor einem Jahr war nur die Trägerrakete zu sehen, nicht aber das Waffensystem selbst. Dem Vernehmen nach soll es sich bei Awangard um einen so genannten Hyperschallwaffengleiter handeln, der auf einer Interkontinentalrakete montiert wird. Russischen Angaben zufolge wird er nach dem Start auf Höhe gebracht und dabei auf vielfache Schallgeschwindigkeit beschleunigt. In der oberen Atmosphäre dann löst sich der nuklear bestückbare Gleiter. Trotz seines hohen Tempos soll Awangard manövrierbar bleiben und wellenförmige Flugbewegungen vollziehen können.

So einem schnellen, wendigen und im Übrigen auch bis zu 2000 Grad heißen Objekt stünden herkömmliche Raketenabwehrsysteme wehrlos gegenüber. Nichts würde Awangard darin hindern können, seine tödliche Fracht ins Ziel zu steuern. Das gab selbst der Oberbefehlshaber des für die amerikanischen Atomstreitkräfte zuständigen strategischen Kommandos der Vereinigten Staaten (US Stratcom) schon zu. „Wir haben gar keine Verteidigung, die den Einsatz so einer Waffe gegen uns verhindern könnte“, sagte General John E. Hyten Anfang 2019 bei einer Anhörung vor dem Senat. Was Amerika bliebe, sei die nukleare Abschreckung. Über eigene Hyperschallwaffen verfügen die Vereinigten Staaten nicht. Die amerikanische Luftwaffe arbeitet zwar an zwei Prototypen. Sie sollen aber nicht vor 2022 einsatzbereit sein.

Mag der Technologievorsprung der Russen bei Hyperschallwaffen für den Westen auch unangenehm sein – von einem strategischen Wert zu sprechen scheint offenkundig übertrieben. Sowohl Amerika als auch Russland verfügen jeweils über mehr als 1600 stationierte sowie Tausende weitere deponierte oder ausgemusterte Atomsprengköpfe. Mit ihnen und den sie tragenden Raketen, U-Booten und Bombern sind beide Staaten nach wie vor in der Lage, die Welt mehrfach zu zerstören. Daran ändern weder die amerikanische Raketenabwehr noch einige wenige russische Awangard-Systeme etwas.

Für den Münchner Raketenwissenschaftler Markus Schiller hat das System daher auch vor allem einen psychologischen Effekt. „Die Russen spielen geschickt mit unseren Ängsten“, sagt er der F.A.Z. Ob Awangard tatsächlich funktioniere oder nicht, spiele dabei keine Rolle. „Putin steht als großer Macher da.“ Das gelte auch für weitere russische Hyperschallwaffen, die sich im Entwicklungsstadium befänden. Die Überraschung, die immer wieder von westlicher Seite laut wird, verblüffe ihn. Schließlich arbeiteten die Russen schon seit Anfang des vergangenen Jahrzehnts intensiv an ihnen, als die amerikanische Regierung ihre Pläne zum Aufbau eines Raketenabwehrsystems veröffentlichte. An der Technologie werde mit Unterbrechungen schon seit den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gearbeitet. Auch die Chinesen machten auf dem Feld inzwischen Fortschritte.

Der psychologische Druck, den Hyperschallwaffen wie Awangard auf Entscheidungsträger im Ernstfall ausüben können, besorgt auch Christian Mölling. Im Kalten Krieg seien bei anfliegenden Interkontinentalraketen Präsidenten und ihren Militärstäben immer noch mehrere Minuten für ihre Entscheidung über eine Reaktion geblieben, so der stellvertretende Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bei einer Hyperschallwaffe sei das anders. Denn theoretisch könne jede abgefeuerte Rakete eine Hyperschallwaffe mit sich führen. „Der Druck wächst, vorsichtshalber die Rakete direkt abzuschießen – auch wenn nicht völlig klar ist, gegen wen sie gerichtet ist“, sagte Mölling. So ein Angriff über dem Territorium eines anderen Staates könnte eine ungewollte Eskalation auslösen, die dann nur noch schwer zu kontrollieren wäre. Die Alternative dazu sei ebenfalls unbefriedigend: Teile des Entscheidungsprozesses zu automatisieren.

Rüstungsverträge verletzt Russland mit der Montage einer Hyperschallwaffe auf einer Interkontinentalrakete allerdings nicht. Bereits im November stellte das russische Militär das System Vertretern der Vereinigten Staaten vor. Einen langfristigen Vorteil für Russland, wie Putin behauptet, bieten Hyperschallwaffen somit wohl eher nicht. Im besten Fall könnten sie damit den Einstieg in neue Rüstungskontrollgespräche begünstigen, an denen dann allerdings auch weitere Staaten wie China und Frankreich teilnehmen müssten. Sie arbeiten ebenfalls an Hyperschallwaffen. Die Alternative wäre wohl ein neues Wettrüsten zwischen Moskau, Washington – und wohl auch Peking.