An der Front kommt es nur noch zu Scharmützeln, aber es tobt ein anderer Krieg im Jemen: ein Wirtschaftskrieg, in dem es darum geht, die andere Seite wirtschaftlich zu strangulieren. „Wir erleben einen neuen Zyklus der wirtschaftlichen Eskalation“, warnt der UN-Sondergesandte Hans Grundberg, der ebenfalls von wirtschaftlicher Kriegsführung spricht. Deren Schläge und Gegenschläge, so erklärte er Mitte des Monats auf dem „Yemen International Forum“, würden einer ohnehin schon vom Krieg geschundenen Wirtschaft weiter Schaden zufügen – mit verheerenden Auswirkungen auf die Bevölkerung. Diplomaten sprechen längst von „konfliktbedingter Ernährungsunsicherheit“. Es gehe nicht in erster Linie darum, dass Lebensmittelmangel im Jemen herrsche. Lebensmittel seien nur für immer weniger Menschen bezahlbar.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Derzeit scheinen die Huthi-Rebellen, die den Norden des Jemen und die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, in diesem zynischen Wirtschaftskrieg am längeren Hebel zu sitzen. Sie haben ihren Gegnern empfindliche Schläge versetzt. „Es ist wie eine Belagerung“, sagt Ammar al-Aulaqi, ein hoher mit der Wirtschaft befasster Funktionär der international anerkannten Regierung mit Sitz in Aden. Die Huthi haben deren Ölexporte im vergangenen Herbst zum Erliegen gebracht, indem sie Ölhäfen im Süden mit Drohnen attackierten und auf diese Weise die Versicherungspolicen für die Reedereien unbezahlbar machten. „Die Exporte sind zu 100 Prozent gestoppt worden, und das in Zeiten hoher Ölpreise“, erklärt Ammar al-Aulaqi. Das mache 60 Prozent der Einnahmen seiner Regierung aus.