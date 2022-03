Aktualisiert am

Huthi-Rebellen greifen Ziele in Saudi-Arabien an

Jemen : Huthi-Rebellen greifen Ziele in Saudi-Arabien an

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben am Samstag nach Angaben der von Riad angeführten Militärkoalition mehrere Ziele im Süden Saudi-Arabiens mit Drohnen angegriffen. Die amtliche Nachrichtenagentur SPA meldete zunächst unter Verweis auf die Militärkoalition einen Angriff auf eine Anlage des saudiarabischen Öl-Konzerns Aramco in Dschasan sowie auf eine Entsalzungsanlage in Al-Schakeek.

In späteren Erklärungen teilte die Koalition mit, dass auch ein Kraftwerk in der Nähe von Dschasan von einer Drohne worden sei. Die SPA veröffentlichte Fotos und ein Video, das Feuerwehrleute bei der Bekämpfung eines Brandes zeigt. Ein viertes Ziel war demnach eine Tankstelle in Chamis Muschait.

Mehr zum Thema 1/

Die vier Drohnen wurden nach Angaben der Koalition nach den Angriffen abgefangen und zerstört. Eine ballistische Rakete, die in Richtung der Stadt Dschasan abgefeuert worden sei, sei gestoppt worden. Raketen- und Drohnenangriffe der jemenitischen Rebellen sind in der Region keine Seltenheit.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. In dem Konflikt wurden nach UN-Angaben bereits rund 380.000 Menschen getötet, Millionen weitere mussten flüchten. Die Vereinten Nationen stufen die Lage im Jemen als größte humanitäre Katastrophe weltweit ein.