Hunter Biden, Sohn des US-Präsidenten Joe Biden, am 26. Juli vor dem Gerichtsgebäude in Wilmington im Bundesstaat Delaware Bild: Reuters

Hunter Bidens geplanter Deal mit der Staatsanwaltschaft ist von einer Richterin am Mittwoch unerwartet aufgeschoben worden. In einer rund dreistündigen Anhörung am Mittwoch stellte die Bundesbezirksrichterin Maryellen Noreika aus Delaware die Verfassungsmäßigkeit der Vereinbarung in Frage und bezeichnete sie als „ungewöhnlich“. So enthalte sie einige „nicht standardmäßige Bedingungen“, etwa „weitgehende Immunität“ im Falle weiterer Vorwürfe. Die Richterin forderte die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung zu weiteren Gesprächen über den Umfang der Immunität auf.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Die im Juni öffentlich gemachte Einigung Hunter Bidens mit der Staatsanwaltschaft sah vor, dass sich der Sohn des Präsidenten Joe Biden wegen zweier Steuervergehen schuldig bekennt und eine Anklage in einem separaten Waffendelikt durch eine außergerichtliche Einigung umgehen kann. Damit sollte eine Freiheitsstrafe vermieden werden. Der zweite Teil des Deals sieht auch vor, dass Biden nicht wegen anderer Vorwürfe belangt werden könnte. Die Vereinbarung muss jedoch von einem Bundesrichter genehmigt werden.

Der 53 Jahre alte Hunter Biden hatte seine Einkommensteuer von insgesamt rund 1,2 Millionen Dollar in den Jahren 2017 und 2018 nicht pünktlich gezahlt und im Jahr 2018 gegen ein Bundesgesetz verstoßen, als er trotz Drogenkonsums eine Waffe erworben hatte. Dieses Vergehen könnte im Normalfall mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden. Hunter Biden hatte sich im Zuge der Vereinbarung dazu bereiterklärt, nie wieder eine Schusswaffe zu besitzen und keinen Alkohol oder Drogen zu konsumieren.

Die Republikaner beklagen eine bevorzugte Behandlung Hunter Bidens als Sohn des Präsidenten. In der vergangenen Woche hatte der Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses zwei Mitarbeiter der Steuerbehörde IRS befragt, die an der Untersuchung beteiligt waren. Diese behaupteten, das Justizministerium habe die Ermittlungen verlangsamt und behindert und Beweise unter den Teppich gekehrt.

Die Untersuchung gegen Hunter Biden wurde 2018 unter der Trump-Regierung eingeleitet und seither von Staatsanwalt David Weiss aus Delaware geführt. Er hatte seinen Posten entgegen der üblichen Praxis unter der Biden-Regierung behalten, um die Ermittlungen abzuschließen und dem Eindruck einer politischen Einflussnahme entgegenzuwirken. Den Vorwurf der beiden IRS-Beamten, Weiss habe den Ermittlern deutlich gemacht, dass seine Handlungsoptionen begrenzt seien, wies dieser scharf zurück.

Präsident Joe Biden selbst hat seinen Sohn mehrfach verteidigt, das Weiße Haus sieht jedoch davon ab, die Ermittlungen zu kommentieren. In einer Pressekonferenz am Mittwoch äußerte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre Hunter Biden sei ein „Privatmann“ und das Ganze „eine persönliche Angelegenheit“. Für weitere Fragen verwies sie an das Justizministerium.